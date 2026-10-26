El Mirador Panorámico de Montevideo cerrará temporalmente y estos son los motivos

Un espacio turístico que mejorará sus servicios

Las mejoras apuntan a adaptar las instalaciones al crecimiento de la cantidad de personas que visitan el mirador. El objetivo es optimizar tanto el funcionamiento del lugar como las condiciones para recorrer sus diferentes ambientes.

Las intervenciones abarcarán los espacios interiores y la terraza, desde donde se pueden contemplar vistas panorámicas de Montevideo. La intención es ofrecer un entorno más seguro, moderno y confortable, que permita disfrutar de la visita en mejores condiciones.

Turismo, información y emprendimientos locales

Además de su atractivo por las vistas desde las alturas, el Mirador Panorámico reúne distintos servicios que complementan la experiencia turística. La cafetería ofrece un lugar para hacer una pausa, mientras que el centro de información permite acceder a orientación sobre la ciudad.

El espacio de venta de souvenirs, por su parte, incorpora productos de emprendimientos apoyados por la Unidad Mypes de la Intendencia, vinculando la actividad turística con el desarrollo de pequeños negocios locales.

Con estas intervenciones, la comuna busca mejorar la calidad de la visita y adecuar uno de los espacios turísticos de la capital a la demanda de público que recibe.