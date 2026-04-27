Suegra que asesinó a su nuera sigue prófuga; el marido tuvo 24 hs. el cadáver en la casa

Crimen a quemarropa y con saña

Los dictámenes forenses han revelado la extrema violencia del ataque. De acuerdo con la carpeta de investigación, Carolina recibió 12 impactos de bala: seis en el cráneo y seis en el tórax . El periodista Antonio Nieto detalló que el primer disparo fue a quemarropa y, una vez que el cuerpo de la víctima cayó al suelo, la agresora continuó disparando al menos cinco veces más, lo que indica un profundo rencor y ensañamiento.

Orden de aprehensión y fuga "paciente"

La Fiscalía capitalina obtuvo ya la orden de aprehensión contra Erika María 'N' por feminicidio. Sin embargo, la mujer continúa prófuga y su búsqueda se ha extendido a Baja California y otras entidades, con el apoyo de la Interpol. Los investigadores han reconstruido la fría huida de la agresora. Tras el crimen, dejó la pistola calibre 25 en la cocina, tomó sus maletas, pidió un taxi y esperó pacientemente a que llegara para escapar del edificio, sin que su hijo hiciera nada para detenerla.

El esposo, de testigo a posible cómplice

El comportamiento de Alejandro Sánchez Herrera, esposo de Carolina e hijo de la feminicida, es uno de los ejes centrales de la investigación. Aunque fue él quien finalmente denunció el crimen, lo hizo 24 horas después.

Su versión oficial es que no reportó el asesinato antes porque debía alimentar y atender a su bebé, que aún está en lactancia, y consultar con un abogado. Sin embargo, las autoridades no descartan que su omisión permitió la huida de su madre. La catedrática de la UNAM, Blanca Ivonne Olvera, señaló que existen elementos para que la Fiscalía lo acuse por feminicidio culposo o como cómplice, ya que la ley sanciona a quien "dolosamente presten ayuda o auxilio al autor".

Una familia vinculada a las armas

Un elemento nuevo (y polémico) ha surgido en la investigación. Salieron a la luz reportes de 2018 que señalan que Juan Sánchez Frías, padre de Alejandro y expareja de la prófuga Erika, fue detenido en Ensenada, Baja California, con un arsenal que incluía tres armas largas, una corta, una ballesta y cerca de 850 cartuchos útiles. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente una conexión con el feminicidio, el antecedente ha generado interrogantes sobre el entorno familiar del esposo.

¿Quién es Erika María?

La presunta feminicida, de 63 años, ha sido identificada como una mujer originaria de Ensenada. De acuerdo con registros, en 2016 fue candidata a regidora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en ese municipio. Se cree que actualmente se dedica a actividades empresariales.

Justicia y conmoción social

La madre de Carolina, Reyna Gómez, ha hecho un llamado público a la prófuga para que se entregue, al mismo tiempo que exige justicia. Colectivos feministas y familiares realizaron una marcha en Ensenada el 25 de abril para presionar a las autoridades y exigir que el caso no quede impune. Si es encontrada culpable de feminicidio, Erika María 'N' podría enfrentar una pena de 35 a 60 años de prisión.