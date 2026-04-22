Sorprendente: Medio Maratón de Robots Humanoides refleja los avances de China en innovación tecnológica

El equipo campeón rebajó el tiempo ganador del año pasado, de aproximadamente 2 horas y 40 minutos, establecido por el robot Tiangong, a 50 minutos y 26 segundos, superando también el récord mundial masculino de medio maratón de 57 minutos y 20 segundos, logrado por el corredor ugandés Jacob Kiplimo en 2026 en el Medio Maratón de Lisboa.

El fabricante nacional de LiDAR, Hesai, dijo el lunes que los seis robots HONOR "Lightning" estaban equipados con su mini LiDAR JT128 de 360 grados. La compañía señaló que las entregas acumuladas de la serie JT han superado las 300.000 unidades, con una implementación exitosa en diversos productos de robótica inteligente integrada y una futura expansión hacia la robótica industrial, agrícola y de servicios.

LY iTECH informó el lunes en su cuenta de WeChat que 159 componentes estructurales clave de los robots HONOR "Lightning" se produjeron en su fábrica de Dongguan, provincia de Guangdong, en el sur de China. Estos componentes abarcan unidades de movimiento clave, como caderas, piernas, pies y torso, sin presentar fallas ni defectos durante toda la competición. Como uno de los primeros proveedores en apoyar la investigación, el desarrollo y la fabricación de robots de Honor, la compañía afirmó que ya se han entregado productos relacionados a gran escala.

Robots participantes de HONOR

El proveedor de fabricación de precisión Lens Technology anunció el domingo, a través de su cuenta oficial de WeChat, que 132 componentes estructurales metálicos clave utilizados en dos de los robots participantes de HONOR —que abarcan la cabeza, los brazos, las caderas y las piernas— proporcionaron un soporte fundamental para un movimiento flexible y un rendimiento estable en la carrera.

La compañía afirmó haber transferido sus modelos de control de calidad y entrega del sector de la electrónica de consumo al proyecto robótico de HONOR. En cuanto a los materiales, se optó por acero de alta resistencia, con un tratamiento térmico al vacío especializado que mejoró significativamente su dureza y resistencia a la tracción. Esta decisión permitió un diseño ligero a la vez que mejoró considerablemente la durabilidad para soportar operaciones prolongadas y de alta intensidad, según la compañía.

Un total de 102 equipos participaron en el evento de este año, de los cuales 47 lograron finalizar la carrera. De ellos, 18 equipos completaron la carrera mediante navegación autónoma, mientras que 29 lo hicieron mediante control remoto, lo que elevó la tasa de finalización general a más del 45 %. En comparación, solo seis de los 20 equipos que finalizaron la carrera inaugural lo consiguieron. Según los analistas, el marcado aumento en la participación y la finalización de la carrera refleja el vertiginoso desarrollo de la industria china de robótica humanoide en tan solo un año.

Progreso de los robots humanoides

En comparación con el año pasado, el notable progreso de los robots humanoides en la edición de este año refleja los avances de China en innovación tecnológica y nuevas fuerzas productivas de alta calidad. En el campo de la inteligencia artificial, China ha defendido consistentemente la apertura, la inclusión y el desarrollo para todos. China continuará promoviendo la cooperación internacional, permitiendo que la innovación tecnológica impulse el desarrollo compartido y beneficie a personas de todo el mundo, declaró el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en respuesta a una pregunta sobre el Medio Maratón de Robots Humanoides de Beijing E-Town 2026, celebrado el 19 de abril.

Tras presenciar la carrera in situ, Liu Dingding, un veterano observador del sector, dijo que el robot ganador reflejó la colaboración entre múltiples proveedores y socios, lo que subraya el auge de las capacidades de fabricación, industria e inteligencia artificial de China.

"Estos resultados están estrechamente ligados a las fortalezas de un ecosistema de fabricación maduro e integral, como el que se observa en China", afirmó Liu. Un artículo publicado el lunes por International Data Corp (IDC) en su cuenta oficial de WeChat indicaba que el evento mostró una mejora significativa con respecto a 2025 en términos de escala, complejidad tecnológica y participación de la industria, lo que demuestra el progreso del sector hacia la adopción comercial.

Según el informe, IDC predijo que los envíos globales de robots humanoides superarán las 510.000 unidades para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta de casi el 95 %.