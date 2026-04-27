Ministerio de Ambiente dispone eutanasia para cría de orca varada en Punta del Este

Neumonía severa

El ejemplar, un macho joven de aproximadamente dos metros de longitud, había sido avistado el domingo por la tarde por transeúntes y personal de la Prefectura en la zona de Parada 1. La veterinaria Natasha Eliopulos, responsable del operativo, confirmó que el animal padecía una neumonía severa y presentaba daños en la aleta caudal, fundamentales para su desplazamiento.

“La idea es que no siga aspirando agua, con lo doloroso que es. Queremos hacerle una muerte digna”, explicó la especialista, quien también expresó su frustración ante la imposibilidad de devolverlo al mar.

El Ministerio informó que el cuerpo será trasladado a la Facultad de Veterinaria para la realización de una necropsia que permita determinar las causas del varamiento. Asimismo, se solicitó a la población no acercarse al área para facilitar el trabajo de los equipos técnicos.

Sobre las posibles causas que llevaron al cetáceo a la costa, Eliopulos indicó que aún no hay certezas. La investigación quedará en manos de la Unidad de Anatomía Patológica, que analizará el caso en detalle.