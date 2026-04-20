¿Cuál fue el helado más vendido de Conaprole en este verano?

Con una temporada llena de innovación y el lanzamiento de nuevos productos, el dato que más sorprende del negocio del helado de Conaprole es también el más simple, el helado más vendido del verano fue un clásico de siempre.
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Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el producto que lideró las ventas en la categoría de mayor volumen —los formatos familiares— fue el tradicional triple de frutilla, crema y chocolate. Le siguieron crema tramontana y dulce de leche granizado, en un ranking que se mantiene estable año tras año.
Crecimiento para la cooperativa
El resultado se dio en un contexto de crecimiento general para la cooperativa, que registró un aumento en la cantidad de kilos vendidos en todas sus categorías. Sin embargo, el liderazgo del triple clásico confirma que, más allá de las tendencias, el consumidor sigue apostando por sabores conocidos cuando se trata de consumo cotidiano.
Esto no implica que la innovación haya pasado desapercibida. Durante el verano, la cooperativa lanzó nuevos sabores como Bombón Avellana, Orgullo Celeste y una versión light de Vainilla Marmolada con salsa de arándanos, que tuvieron una recepción incluso mejor que la de las ediciones limitadas del año anterior.
Aun así, el comportamiento de compra muestra una dinámica en la que hay interés por probar, pero a la hora de elegir en volumen, predominan las opciones tradicionales.
El posicionamiento de la marca se sostiene sobre una premisa que en la empresa repiten sin matices, el helado en Uruguay está asociado a Conaprole. La escala productiva, la capilaridad en la distribución y el respaldo de la industria exportadora forman parte de ese diferencial. En paralelo, la compañía profundizó acciones dirigidas a públicos más jóvenes, con presencia en redes sociales y activaciones en playas durante el verano, en torno a propuestas vinculadas a la música y el deporte.
El calendario también juega a favor. En 2026 la cooperativa cumple 90 años y prepara una serie de lanzamientos y acciones especiales.