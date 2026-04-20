¿Cuál fue el helado más vendido de Conaprole en este verano?

Esto no implica que la innovación haya pasado desapercibida. Durante el verano, la cooperativa lanzó nuevos sabores como Bombón Avellana, Orgullo Celeste y una versión light de Vainilla Marmolada con salsa de arándanos, que tuvieron una recepción incluso mejor que la de las ediciones limitadas del año anterior.

Aun así, el comportamiento de compra muestra una dinámica en la que hay interés por probar, pero a la hora de elegir en volumen, predominan las opciones tradicionales.

El posicionamiento de la marca se sostiene sobre una premisa que en la empresa repiten sin matices, el helado en Uruguay está asociado a Conaprole. La escala productiva, la capilaridad en la distribución y el respaldo de la industria exportadora forman parte de ese diferencial. En paralelo, la compañía profundizó acciones dirigidas a públicos más jóvenes, con presencia en redes sociales y activaciones en playas durante el verano, en torno a propuestas vinculadas a la música y el deporte.

El calendario también juega a favor. En 2026 la cooperativa cumple 90 años y prepara una serie de lanzamientos y acciones especiales.