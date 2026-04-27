Putin: Rusia hará todo lo que responda a los intereses de Irán para instalar la paz en Medio Oriente

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió este lunes 27 de abril con el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, que llegó a San Petersburgo en visita oficial en medio del estancamiento del proceso de negociación con Estados Unidos (EEUU).
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El mandamás del Kremlin manifestó tras el encuentro bilateral que Rusia va a hacer todo lo que responda a los intereses de Irán y otros países de la región para lograr que la paz se instale en Medio Oriente lo antes posible.
El apoyo de Rusia a Irán
"De nuestra parte, vamos a hacer todo lo que responda a sus intereses, lo que responda a los intereses de todos los pueblos de la región, para que esta paz se logre cuanto antes", afirmó en su reunión con el ministro de Exteriores iraní, quien llegó a San Petersburgo en visita oficial.
Putin aseveró que espera que el pueblo iraní supere este "periodo de prueba" y que llegue la paz, indicando que la República Islámica "lucha con valentía" por su soberanía.
Durante la reunión con Araghchi, Putin señaló que la semana pasada recibió un mensaje del líder supremo iraní, Mojtabá Jameneí.
"Estimado señor ministro, queridos amigos, permítanme saludarlos cordialmente esta vez en San Petersburgo. Quisiera comenzar la conversación señalando que la semana pasada recibí un mensaje del líder supremo de Irán", dijo el mandatario ruso al inicio del encuentro.
Irán presentó a mediador de Pakistán su postura sobre el conflicto
Antes de llegar a Rusia, el ministro iraní visitó Islamabad, donde presentó la postura de Teherán al mediador pakistaní, y Mascate, donde se reunió con varios altos cargos omaníes.
Araghchi comentó la finalidad de esos viajes. "El objetivo de mis visitas es coordinar estrechamente con nuestros socios los asuntos bilaterales y consultar sobre los acontecimientos regionales", escribió en X el viernes.