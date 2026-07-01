WhatsApp ya lanzó los nombres de usuario: cómo reservar uno y para qué sirven

La incorporación de los nombres de usuario representa uno de los cambios más importantes en la forma en que las personas podrán contactarse dentro de la aplicación. Hasta ahora, iniciar una conversación implicaba compartir obligatoriamente un número telefónico, un dato personal que muchas veces los usuarios prefieren mantener en reserva.

Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp

La reserva del nombre de usuario ya está disponible para quienes cuentan con la versión más reciente de WhatsApp. El procedimiento es sencillo y puede realizarse desde el menú de configuración de la aplicación.

Para iniciar el proceso, los usuarios deben ingresar en Ajustes.

Luego acceder al apartado Cuenta.

Y finalmente, seleccionar la opción Nombre de usuario.

La empresa aclaró que la reserva es opcional, por lo que quienes no deseen utilizar esta modalidad podrán continuar usando WhatsApp de la manera habitual.

También informó que el despliegue será gradual durante los próximos meses, por lo que la disponibilidad dependerá del país y de cada cuenta. Cuando la función quede habilitada, los usuarios recibirán una notificación directamente dentro de la aplicación.

Debido a la enorme cantidad de personas que utilizan el servicio, WhatsApp decidió abrir la etapa de reservas antes del lanzamiento general para evitar conflictos entre usuarios que busquen registrar el mismo nombre.

Además, la plataforma incorporó un generador automático de nombres de usuario, pensado para quienes no encuentren disponible el identificador que desean o necesiten ayuda para elegir una alternativa.

¿Para qué sirven los nombres de usuario?

La principal finalidad de esta herramienta es proteger la privacidad. WhatsApp explicó que compartir el número telefónico muchas veces representa un paso importante, ya que se trata de un dato personal vinculado a distintos aspectos de la vida cotidiana. La empresa puso como ejemplo situaciones habituales, como conocer a un compañero de estudios, un vecino o alguien en un evento, donde muchas personas prefieren conversar sin entregar inmediatamente su número de teléfono.

Lo mismo ocurre en los grupos de WhatsApp. Un usuario puede querer participar en el chat de un equipo deportivo, de una escuela o de un consorcio sin que todos los integrantes tengan acceso a su número personal.

Junto con los nombres de usuario, WhatsApp anunció otra herramienta destinada a reforzar la privacidad: clave de nombre de usuario. Esta función añade una clave opcional de cuatro dígitos que el usuario puede activar para aumentar el control sobre quién puede enviarle un primer mensaje.

Con este sistema, no alcanzará con conocer el nombre de usuario. La persona que quiera iniciar una conversación deberá ingresar también esa clave de seguridad.