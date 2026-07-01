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Sociedad proyecto de ley | hijos |

Es una realidad

El FA impulsa proyecto de ley que garantizaría el derecho a asistir a actividades escolares de los hijos

El proyecto del FA propone una licencia laboral para que padres participen en actividades escolares de sus hijos sin descuentos salariales.

El senador socialista, Gustavo González.

El senador socialista, Gustavo González.

 Foto: Federico Gutierrez / FocoUy
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El Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de ley que garantizaría a padres, madres y responsables de menores de edad el derecho a ausentarse de su trabajo para participar en actividades educativas de sus hijos sin sufrir descuentos salariales ni perder días de licencia.

La iniciativa, impulsada por el senador socialista Gustavo González, propone que todos los trabajadores con niños, niñas o adolescentes a cargo que cursen educación inicial, primaria o educación media básica dispongan de hasta ocho horas al año para concurrir a reuniones, actos, entrevistas o cualquier otra actividad convocada por los centros educativos.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que el beneficio alcanzaría a todos los trabajadores, independientemente del tipo de vínculo laboral que mantengan con su empleador. De esta manera, la propuesta abarcaría tanto a trabajadores del sector público como del privado, así como a quienes se desempeñan bajo distintas modalidades de contratación.

Para hacer uso de este derecho, el trabajador deberá comunicar la ausencia a su empleador con al menos dos días de anticipación y, posteriormente, presentar una constancia emitida por el centro educativo que certifique su participación en la actividad correspondiente.

Desde el Frente Amplio señalaron que la participación de las familias en la vida educativa de los menores constituye un elemento fundamental para fortalecer el vínculo entre el hogar y la institución educativa, además de generar efectos positivos en el desarrollo emocional y social de niños y adolescentes.

Según se desprende de la exposición de motivos, actualmente muchos padres y responsables enfrentan dificultades para asistir a reuniones o actividades escolares debido a que coinciden con el horario laboral. En varios casos, la única alternativa es solicitar horas de licencia, asumir descuentos salariales o, directamente, no concurrir a las instancias convocadas por los centros educativos.

La iniciativa pretende eliminar esas barreras y promover una mayor corresponsabilidad entre las familias y el sistema educativo, facilitando la presencia de los adultos referentes en momentos considerados relevantes para el proceso formativo de los estudiantes.

El proyecto de ley ya ingresó al Parlamento y actualmente es analizado por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, donde comenzará su discusión antes de avanzar en el proceso legislativo.

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