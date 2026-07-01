Clonación de tarjetas: así operaba la banda que fue descubierta por la Policía

Las pericias permitieron identificar el lugar donde presuntamente se alojaban los sospechosos, un apartamento ubicado en la ciudad de Colonia del Sacramento. Con orden judicial, los investigadores realizaron allanamientos en el inmueble.

Durante el operativo fueron incautados varios teléfonos celulares, una notebook, tres memorias SD y un lector de tarjetas, además de otros dispositivos tecnológicos que, según la Policía, eran utilizados para concretar las clonaciones y almacenar la información obtenida ilegalmente.

Los efectivos también encontraron dinero en efectivo: 100 dólares estadounidenses y 40.000 pesos uruguayos distribuidos en billetes de 2.000 y 1.000 pesos.

Sin embargo, uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el descubrimiento de una caja que contenía 83 tarjetas pertenecientes a una entidad bancaria, todas con diferentes numeraciones identificatorias escritas sobre cintas adhesivas blancas.

Para los investigadores, el volumen del material encontrado podría indicar que la maniobra tenía un alcance mayor al inicialmente previsto y que posiblemente existieran más víctimas o incluso otros integrantes involucrados en la operativa.

Todo el material incautado fue documentado por personal de Policía Científica y puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las averiguaciones para determinar la procedencia de las tarjetas, la cantidad de personas afectadas y la dimensión total de la red investigada.

Las autoridades reiteraron la importancia de que los usuarios revisen periódicamente los movimientos de sus cuentas y denuncien cualquier operación sospechosa o no reconocida.