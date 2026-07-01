Abdala: "El planteo del impuesto al 1% más rico se va a discutir en la Estrategia Nacional de Desarrollo"

En ese marco, señaló que uno de los ejes inmediatos será la discusión parlamentaria de la Rendición de Cuentas. Según indicó, la central presentó una serie de propuestas enfocadas en acelerar políticas públicas que generen empleo de calidad y espera concretar una reunión con el presidente de la República tras la movilización realizada el pasado 10 de junio. "Estamos a la espera de que el Presidente de la República le ponga fecha a una reunión para presentar directamente al Poder Ejecutivo una serie de iniciativas para generar trabajo de calidad", expresó.

Asimismo, ratificó que el movimiento sindical mantendrá su iniciativa de aplicar una sobretasa al patrimonio del sector de mayores ingresos. "Tenemos todo el capítulo de impulsar la justicia tributaria, la sobretasa de un promedio de un 1% al 1% más rico de la sociedad uruguaya, que es un objetivo que nosotros vamos a mantener", señaló.

Rendición de Cuentas: avances e insuficiencias

Al evaluar el proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo, Abdala consideró que existieron mejoras respecto a los primeros escenarios que manejaban los representantes sindicales en ámbitos de negociación, aunque sostuvo que continúan existiendo problemas estructurales.

"Bienvenidos los movimientos", afirmó al referirse a los incrementos incorporados durante la elaboración del proyecto. El dirigente recordó que inicialmente existía preocupación porque algunas áreas manejaban escenarios de "gasto cero" e incluso reducciones respecto a lo efectivamente ejecutado.

A su entender, parte de las mejoras alcanzadas obedecieron a la movilización sindical. "Pienso que, entre otras cosas, con mucha modestia, por la iniciativa, por la movilización del movimiento sindical, hubieron algunos movimientos que mejoraron las cosas, aunque aún persisten insuficiencias que son estructurales", sostuvo.

Entre esas carencias mencionó las dificultades para cubrir vacantes en organismos públicos, situación que, según dijo, afecta la prestación de servicios esenciales. Como ejemplo, señaló el caso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

También consideró insuficientes los recursos destinados a otras áreas estratégicas. "Venimos discutiendo la importancia de una estrategia nacional de desarrollo, pero el Ministerio de Industria sigue siendo la cenicienta de todo el arco de asignación presupuestal en el país", afirmó.

Respecto a la educación, aclaró que sus observaciones no apuntan a los salarios, sino a las condiciones materiales y los servicios que requieren los centros educativos. "Me refiero a la infraestructura, el mejoramiento de los locales educativos, su enriquecimiento con formas de accesibilidad para los niños y niñas discapacitados (...) la necesidad de atención psicológica, psicosocial. Todas esas cuestiones no se pueden resolver con esta Rendición de Cuentas", indicó.

Un problema "estructural"

Abdala atribuyó las restricciones presupuestales a una combinación entre el elevado déficit fiscal heredado y un crecimiento económico menor al previsto. Según explicó, el gobierno proyectó que la expansión del Producto Interno Bruto permitiría sostener las prioridades fijadas en el presupuesto, pero sostuvo que"lamentablemente hasta ahora el Producto Bruto Interno del país está creciendo por debajo de las expectativas".

Frente a ese panorama, insistió en que existen alternativas para obtener recursos adicionales mediante cambios tributarios. "No hay por qué amputarse uno mismo las posibilidades de que en clave de justicia tributaria podamos avanzar en que efectivamente pague más el que tiene más", sostuvo.

Recordó que la propuesta sindical consiste en aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio del 1% más rico de la población, un universo que, según indicó, comprende unas 20.000 personas y cuyos recursos estarían destinados a fortalecer las políticas dirigidas a la infancia.

El debate del 1% se trasladará a la Estrategia Nacional de Desarrollo

El presidente del PIT-CNT informó que la propuesta de la sobretasa al 1% y la discusión sobre cómo transformar la financiación de la protección social, que, según sostuvo, no quedó incluida en el diálogo social sobre seguridad social, será trasladada al ámbito de elaboración de la futura Estrategia Nacional de Desarrollo, algo que, según afirmó, fue sugerido por el propio Poder Ejecutivo. "Cuando se hizo el acuerdo en materia de diálogo en seguridad social, se nos planteó: incluyan este punto en la Estrategia Nacional de Desarrollo", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el PIT-CNT insistirá con el planteo cuando se abra esa instancia. "Este punto que no se discutió en el diálogo social, en materia de seguridad social, también va a ser discutido en la estrategia de desarrollo. Por lo menos nosotros lo vamos a poner, pero nos lo dijo el propio Poder Ejecutivo como parte de los acuerdos", señaló.

Financiar el desarrollo

Finalmente, Abdala planteó la necesidad de abrir una discusión sobre los instrumentos para financiar una estrategia de desarrollo y recordó que durante la movilización del 10 de junio el PIT-CNT propuso estudiar la creación de una banca de inversión.

Según explicó, el objetivo sería canalizar el ahorro nacional hacia proyectos productivos, evitando que esos recursos terminen depositados en el exterior o en esquemas que posteriormente generan pérdidas económicas y laborales. "El movimiento sindical planteó la necesidad de una banca de inversión, de estudiar con qué institucionalidad podemos promover nosotros formas de canalizar el ahorro nacional", afirmó.