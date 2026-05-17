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Helado

Llega aire polar a Uruguay: se esperan varias madrugadas con temperaturas bajo cero

Frío polar en mayo. Masa de aire llega a Uruguay y dejará temperaturas bajo cero, heladas en áreas rurales y mínimas de un dígito varios días consecutivos.

Llega aire polar a Uruguay: se esperan varias madrugadas con temperaturas bajo cero.

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El observatorio meteorológico brasileño Metsul anunció el avance de una masa de aire frío de origen polar que afectará al Cono Sur durante esta semana. Uruguay sentirá el impacto desde la noche de este domingo y al menos hasta el viernes, con jornadas de mañanas muy heladas y tardes frescas.

Aire polar

El fenómeno está asociado a un sistema de alta presión que impulsa el aire polar desde el interior del continente. Esto provocará varios días consecutivos con mínimas bajas. En zonas rurales del país, el termómetro podría acercarse a los 0 °C y registrarse heladas.

Según el informe, las mañanas más frías serán entre el martes y el viernes. Montevideo también tendrá mínimas de un dígito durante varios días seguidos. En el sur de Brasil ya se midieron temperaturas bajo cero este domingo, mientras que en localidades cordilleranas de Argentina la mínima llegó a -8,5 °C. Si bien aún es mayo, las condiciones serán típicamente invernales en toda la región.

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