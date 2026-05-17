Llega aire polar a Uruguay: se esperan varias madrugadas con temperaturas bajo cero.

Según el informe, las mañanas más frías serán entre el martes y el viernes. Montevideo también tendrá mínimas de un dígito durante varios días seguidos. En el sur de Brasil ya se midieron temperaturas bajo cero este domingo, mientras que en localidades cordilleranas de Argentina la mínima llegó a -8,5 °C. Si bien aún es mayo, las condiciones serán típicamente invernales en toda la región.