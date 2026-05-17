El observatorio meteorológico brasileño Metsul anunció el avance de una masa de aire frío de origen polar que afectará al Cono Sur durante esta semana. Uruguay sentirá el impacto desde la noche de este domingo y al menos hasta el viernes, con jornadas de mañanas muy heladas y tardes frescas.
Helado
Llega aire polar a Uruguay: se esperan varias madrugadas con temperaturas bajo cero
Frío polar en mayo. Masa de aire llega a Uruguay y dejará temperaturas bajo cero, heladas en áreas rurales y mínimas de un dígito varios días consecutivos.