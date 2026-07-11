Nacional empató con Danubio y encendió las alarmas por Agustín Dos Santos tras un fuerte golpe en la cabeza

La situación generó preocupación tanto en Nacional como entre los aficionados, ya que los protocolos médicos actuales recomiendan extremar las precauciones ante cualquier traumatismo craneal o posible conmoción cerebral, incluso cuando el jugador permanece consciente y puede retirarse por sus propios medios.

En lo estrictamente futbolístico, el partido reflejó el momento de ambos equipos. Nacional tuvo mayor iniciativa durante varios pasajes del encuentro, pero volvió a mostrar dificultades para generar juego ofensivo y transformar la posesión en situaciones claras de gol. Danubio, necesitado de puntos en su lucha por la permanencia, apostó a un planteo ordenado y logró neutralizar los intentos del conjunto albo.

El empate dejó al equipo tricolor en la segunda posición de la Serie B, a un punto del líder Deportivo Maldonado, por lo que mantiene intactas sus posibilidades de pelear por el grupo en las fechas restantes del Intermedio.

Para Danubio, en cambio, el punto sirve poco desde lo numérico. El Franjeado continúa comprometido en la tabla del descenso y necesita comenzar a sumar de a tres para mejorar su situación de cara a la segunda parte de la temporada.

Más allá del resultado, la principal noticia de la tarde pasó por el estado de salud de Agustín Dos Santos. En las próximas horas Nacional aguardará los resultados de los estudios médicos para conocer el alcance del golpe y determinar cuándo podrá volver a entrenar con normalidad.