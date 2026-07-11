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Deportes Nacional | Intermedio |

Que no sea nada

Nacional empató con Danubio y encendió las alarmas por Agustín Dos Santos tras un fuerte golpe en la cabeza

Nacional empató con Danubio y si bien tuvo mayor iniciativa durante varios pasajes del encuentro, volvió a mostrar dificultades.

Nacional igualó 0-0 frente a Danubio en el estadio Jardines del Hipódromo.

Nacional igualó 0-0 frente a Danubio en el estadio Jardines del Hipódromo.
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Por Redacción de Caras y Caretas

Nacional igualó 0-0 frente a Danubio en el estadio Jardines del Hipódromo por la quinta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio, en un encuentro de escasas emociones y pocas situaciones claras de gol que dejó un motivo de preocupación para el conjunto tricolor: el juvenil Agustín Dos Santos debió abandonar el campo de juego apenas a los 10 minutos tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

El mediocampista fue protagonista de la primera llegada de peligro del partido con un cabezazo que pasó cerca del arco danubiano. Sin embargo, en la misma acción chocó violentamente con el zaguero Mateo Rinaldi en una disputa aérea. Mientras el defensor argentino pudo continuar sin inconvenientes, Dos Santos quedó sentido sobre el césped y recibió atención inmediata del cuerpo médico de Nacional.

Preocupación en Nacional

Aunque abandonó el terreno de juego caminando por sus propios medios, el futbolista evidenciaba signos de mareo, por lo que el cuerpo técnico decidió sustituirlo de inmediato. Lucas Rodríguez ingresó en su lugar y, una vez finalizado el encuentro, el juvenil fue trasladado a un centro asistencial para ser sometido a estudios y descartar lesiones de mayor entidad.

La situación generó preocupación tanto en Nacional como entre los aficionados, ya que los protocolos médicos actuales recomiendan extremar las precauciones ante cualquier traumatismo craneal o posible conmoción cerebral, incluso cuando el jugador permanece consciente y puede retirarse por sus propios medios.

En lo estrictamente futbolístico, el partido reflejó el momento de ambos equipos. Nacional tuvo mayor iniciativa durante varios pasajes del encuentro, pero volvió a mostrar dificultades para generar juego ofensivo y transformar la posesión en situaciones claras de gol. Danubio, necesitado de puntos en su lucha por la permanencia, apostó a un planteo ordenado y logró neutralizar los intentos del conjunto albo.

El empate dejó al equipo tricolor en la segunda posición de la Serie B, a un punto del líder Deportivo Maldonado, por lo que mantiene intactas sus posibilidades de pelear por el grupo en las fechas restantes del Intermedio.

Para Danubio, en cambio, el punto sirve poco desde lo numérico. El Franjeado continúa comprometido en la tabla del descenso y necesita comenzar a sumar de a tres para mejorar su situación de cara a la segunda parte de la temporada.

Más allá del resultado, la principal noticia de la tarde pasó por el estado de salud de Agustín Dos Santos. En las próximas horas Nacional aguardará los resultados de los estudios médicos para conocer el alcance del golpe y determinar cuándo podrá volver a entrenar con normalidad.

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