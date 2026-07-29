Llegó la directora del FMI a Uruguay y se entrevistará con Orsi

Según indica el BCU, los encuentros previstos constituirán una valiosa oportunidad para profundizar el diálogo entre Uruguay y el FMI sobre las prioridades económicas del país y las oportunidades para seguir fortaleciendo su resiliencia, impulsar un crecimiento sostenible y promover un desarrollo cada vez más inclusivo.

Directora del FMI

Recuerda el BCU que Kristalina Georgieva es directora gerente del FMI desde 2019 y actualmente cursa su segundo mandato. Ha liderado la respuesta del organismo ante las principales crisis económicas globales de los últimos años, impulsando programas de financiamiento, alivio de deuda y reformas destinadas a fortalecer la resiliencia de los países miembros.

Antes de asumir en el FMI fue directora ejecutiva del Banco Mundial y ocupó altos cargos en la Comisión Europea. Economista búlgara con una amplia trayectoria académica y en organismos internacionales, es reconocida como una de las figuras más influyentes de la gobernanza económica global.