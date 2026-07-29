La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, inició este miércoles una visita a Uruguay para participar de las 41.ª Jornadas Anuales de Economía del Banco Central (BCU). En este marco, mañana jueves 30 se reunirá con el presidente Yamandú Orsi y con autoridades económicas.
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Llegó la directora del FMI a Uruguay y se entrevistará con Orsi
Kristalina Georgieva, principal del FMI, participará en las jornadas sobre economía impulsadas por el Banco Central.