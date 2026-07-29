Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME

disertará en el bcu

Llegó la directora del FMI a Uruguay y se entrevistará con Orsi

Kristalina Georgieva, principal del FMI, participará en las jornadas sobre economía impulsadas por el Banco Central.

Kristalina Georgieva en Montevideo.

Kristalina Georgieva en Montevideo.

 @KGeorgieva
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, inició este miércoles una visita a Uruguay para participar de las 41.ª Jornadas Anuales de Economía del Banco Central (BCU). En este marco, mañana jueves 30 se reunirá con el presidente Yamandú Orsi y con autoridades económicas.

"Estoy feliz de estar en Uruguay y tengo muchas ganas de aprender más sobre un país que ha consolidado un sólido historial de estabilidad macroeconómica e instituciones resilientes", publicó la jefa del FMI en su cuenta de la red X.

Georgieva afirmó que espera dialogar con las autoridades del país de cara a "mantener el progreso en beneficio de todos los uruguayos".

Según indica el BCU, los encuentros previstos constituirán una valiosa oportunidad para profundizar el diálogo entre Uruguay y el FMI sobre las prioridades económicas del país y las oportunidades para seguir fortaleciendo su resiliencia, impulsar un crecimiento sostenible y promover un desarrollo cada vez más inclusivo.

Directora del FMI

Recuerda el BCU que Kristalina Georgieva es directora gerente del FMI desde 2019 y actualmente cursa su segundo mandato. Ha liderado la respuesta del organismo ante las principales crisis económicas globales de los últimos años, impulsando programas de financiamiento, alivio de deuda y reformas destinadas a fortalecer la resiliencia de los países miembros.

Antes de asumir en el FMI fue directora ejecutiva del Banco Mundial y ocupó altos cargos en la Comisión Europea. Economista búlgara con una amplia trayectoria académica y en organismos internacionales, es reconocida como una de las figuras más influyentes de la gobernanza económica global.