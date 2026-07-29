El Ministerio de Salud Pública (MSP) reabrirá el próximo lunes 3 de agosto la agenda web para la vacunación contra el meningococo de adolescentes de entre 11 y 15 años. A partir de esa fecha también podrán agendarse los niños de 9 y 10 años, en el marco de la ampliación del plan nacional de inmunización anunciada por la cartera.
"Todos van a recibir su dosis"
Vacuna contra el meningococo: el 3 de agosto se reabre agenda e incorpora a niños de 9 y 10 años
El Ministerio de Salud Pública ampliará el acceso a la vacuna con la incorporación de nuevos grupos etarios. Las autoridades aseguraron que habrá dosis suficientes para cubrir a toda la población objetivo de entre 2 y 18 años.