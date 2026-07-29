Vacuna contra el meningococo: el 3 de agosto se reabre agenda e incorpora a niños de 9 y 10 años

El MSP garantiza vacunas para toda la población objetivo

Ante la elevada demanda registrada en los últimos días, Llambí transmitió un mensaje de tranquilidad a las familias y aseguró que el país contará con un volumen suficiente de vacunas para completar la estrategia de inmunización prevista.

La directora informó que llegará un stock que permitirá cubrir la ampliación del plan para personas de entre 2 y 18 años. "Todos van a recibir su dosis", afirmó.

La primera partida, integrada por algo más de 300.000 dosis, estaba prevista inicialmente para fines de agosto, pero fue adelantada para el lunes 3 de agosto tras gestiones realizadas por el MSP junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Posteriormente, alrededor del 20 de agosto arribará un segundo envío de unas 40.000 dosis y, según adelantó la cartera, continuarán nuevas entregas para asegurar el abastecimiento.

Llambí recordó además que, desde 2025, la vacuna contra el meningococo integra el esquema nacional de vacunación para los niños de 12 meses y los adolescentes de 11 años. Asimismo, la vacuna contra el meningococo B fue incorporada al calendario para los bebés de 2, 4 y 15 meses, como parte de la estrategia de prevención de esta enfermedad.