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Sociedad vacuna | Agenda |

"Todos van a recibir su dosis"

Vacuna contra el meningococo: el 3 de agosto se reabre agenda e incorpora a niños de 9 y 10 años

El Ministerio de Salud Pública ampliará el acceso a la vacuna con la incorporación de nuevos grupos etarios. Las autoridades aseguraron que habrá dosis suficientes para cubrir a toda la población objetivo de entre 2 y 18 años.

MSP reabre agenda de vacuna contra el meningococo.

MSP reabre agenda de vacuna contra el meningococo.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reabrirá el próximo lunes 3 de agosto la agenda web para la vacunación contra el meningococo de adolescentes de entre 11 y 15 años. A partir de esa fecha también podrán agendarse los niños de 9 y 10 años, en el marco de la ampliación del plan nacional de inmunización anunciada por la cartera.

La directora general de Salud, Laura Llambí, explicó que la apertura inicial de cupos realizada esta semana respondió exclusivamente a la disponibilidad de dosis existente en ese momento. Según indicó, el objetivo fue evitar generar expectativas que no pudieran ser atendidas.

"Los cupos que se abrieron el lunes eran en función de lo que se tenía. Teníamos que ser muy responsables y no abrir una agenda sin poder asegurar la vacuna para quienes obtuvieran turno", sostuvo la jerarca.

El MSP garantiza vacunas para toda la población objetivo

Ante la elevada demanda registrada en los últimos días, Llambí transmitió un mensaje de tranquilidad a las familias y aseguró que el país contará con un volumen suficiente de vacunas para completar la estrategia de inmunización prevista.

La directora informó que llegará un stock que permitirá cubrir la ampliación del plan para personas de entre 2 y 18 años. "Todos van a recibir su dosis", afirmó.

La primera partida, integrada por algo más de 300.000 dosis, estaba prevista inicialmente para fines de agosto, pero fue adelantada para el lunes 3 de agosto tras gestiones realizadas por el MSP junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Posteriormente, alrededor del 20 de agosto arribará un segundo envío de unas 40.000 dosis y, según adelantó la cartera, continuarán nuevas entregas para asegurar el abastecimiento.

Llambí recordó además que, desde 2025, la vacuna contra el meningococo integra el esquema nacional de vacunación para los niños de 12 meses y los adolescentes de 11 años. Asimismo, la vacuna contra el meningococo B fue incorporada al calendario para los bebés de 2, 4 y 15 meses, como parte de la estrategia de prevención de esta enfermedad.

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