Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

genocidio

La otra cara del bloqueo: miles de contenedores con insumos para Cuba retenidos en puertos del Caribe

Más de 7.000 contenedores con insumos de todo tipo adquiridos por Cuba que se encuentran varados en varios puertos del Caribe por el bloqueo de EEUU.

El bloqueo afecta el comercio marítimo de Cuba.

El bloqueo afecta el comercio marítimo de Cuba.

 Sputnik
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, denunció que miles de contenedores con medicamentos y alimentos para la isla caribeña están retenidos en puertos cercanos en un contexto del aumento del bloqueo de Washington contra La Habana.

"El comercio exterior es otro de los sectores altamente impactados, agudizado por la paralización de las operaciones de las principales navieras que prestaban servicio a la transportación de cargas hacia Cuba y miles de contenedores con alimentos, medicamentos, sistemas solares y otras mercancías esenciales se encuentran retenidas en puertos cercanos", dijo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) sobre los efectos de recientes sanciones del Gobierno estadounidense.

Las autoridades estadounidenses intentan presentar a la nación caribeña como una amenaza inusual y extraordinaria para EEUU, a pesar de que se han aportado pruebas que refutan esa afirmación, subrayó el primer ministro.

Esta política ha traído como consecuencia "fuertes limitaciones" en la vida económica y social del país, y las principales afectaciones se manifiestan en sectores como el energético, agroalimentario, las finanzas, la salud pública, entre otros, subrayó.

Contenedores retenidos

También en su intervención ante el Parlamento, el vice primer ministro cubano, Oscar Pérez-Oliva, señaló que actualmente se trata de "impedir el arribo" de más de 7.000 contenedores que se encuentran ubicados en varios puertos del Caribe.

Esto ocurre "como si no fuese suficiente el genocidio que ya se comete y el castigo colectivo que se impone en todo el pueblo de Cuba", recalcó.

Los contenedores varados contienen mercancía lícitamente adquirida por Cuba, según las normas del comercio internacional, como medicamentos, paneles solares, alimentos, recursos para el programa de suministro de agua potable, detalló Pérez-Oliva.

Retenidos en Jamaica

Según indicó a mediados de este mes la directora general de Asuntos Consulares y Atención a cubanos residentes en el exterior de la Cancillería, Ana Teresita González, decenas de contenedores con insumos médicos están retenidos en Jamaica tras la suspensión de viajes a la isla por parte de la naviera francesa CMA CGM, que decidió cancelar los envíos debido a las sanciones de EEUU.

Por medio de un comunicado, la empresa indicó como únicas alternativas el retorno de los contenedores al puerto de origen o el traslado de las mercancías a otra empresa de transporte marítimo, lo cual implica nuevos costos para quienes realizan los envíos.

También la empresa alemana Hapag-Lloyd anunció recientemente la suspensión de envíos hacia Cuba al considerar que existen riesgos de incumplimiento derivados de la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado 1 de mayo.

Bloqueo reforzado

La disposición amplía el alcance de las sanciones de EEUU contra la isla caribeña al incluir a personas y entidades extranjeras que operen o presten apoyo a sectores considerados estratégicos para la economía cubana.

El 29 de enero, Trump había anunciado la imposición de aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a la isla, luego de declararla como una amenaza para la seguridad nacional de EEUU.

(Sputnik)

Te puede interesar