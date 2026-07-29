La otra cara del bloqueo: miles de contenedores con insumos para Cuba retenidos en puertos del Caribe

Esta política ha traído como consecuencia "fuertes limitaciones" en la vida económica y social del país, y las principales afectaciones se manifiestan en sectores como el energético, agroalimentario, las finanzas, la salud pública, entre otros, subrayó.

Contenedores retenidos

También en su intervención ante el Parlamento, el vice primer ministro cubano, Oscar Pérez-Oliva, señaló que actualmente se trata de "impedir el arribo" de más de 7.000 contenedores que se encuentran ubicados en varios puertos del Caribe.

Esto ocurre "como si no fuese suficiente el genocidio que ya se comete y el castigo colectivo que se impone en todo el pueblo de Cuba", recalcó.

Los contenedores varados contienen mercancía lícitamente adquirida por Cuba, según las normas del comercio internacional, como medicamentos, paneles solares, alimentos, recursos para el programa de suministro de agua potable, detalló Pérez-Oliva.

Retenidos en Jamaica

Según indicó a mediados de este mes la directora general de Asuntos Consulares y Atención a cubanos residentes en el exterior de la Cancillería, Ana Teresita González, decenas de contenedores con insumos médicos están retenidos en Jamaica tras la suspensión de viajes a la isla por parte de la naviera francesa CMA CGM, que decidió cancelar los envíos debido a las sanciones de EEUU.

Por medio de un comunicado, la empresa indicó como únicas alternativas el retorno de los contenedores al puerto de origen o el traslado de las mercancías a otra empresa de transporte marítimo, lo cual implica nuevos costos para quienes realizan los envíos.

También la empresa alemana Hapag-Lloyd anunció recientemente la suspensión de envíos hacia Cuba al considerar que existen riesgos de incumplimiento derivados de la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado 1 de mayo.

Bloqueo reforzado

La disposición amplía el alcance de las sanciones de EEUU contra la isla caribeña al incluir a personas y entidades extranjeras que operen o presten apoyo a sectores considerados estratégicos para la economía cubana.

El 29 de enero, Trump había anunciado la imposición de aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a la isla, luego de declararla como una amenaza para la seguridad nacional de EEUU.

(Sputnik)