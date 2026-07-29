Gobierno de Yamandú Orsi negocia llegada de cubanos deportados de EEUU

De acuerdo a lo indicado por la fuente de Cancillería, el diálogo con EEUU sobre este tema se viene llevando a cabo desde "hace más de un año".

Analizan casos de deportados

Según publicó The New York Times, el Gobierno estadounidense contempla deportar a Uruguay a ciudadanos cubanos en situación irregular y desde hace varios meses mantiene conversaciones con la Cancillería del país sudamericano.

De acuerdo con ese informe, el gobierno de Yamandú Orsi analizaría esa posibilidad por dos motivos: atender la necesidad de mano de obra inmigrante y fortalecer los vínculos con la administración Trump.

El periódico también señaló que Uruguay buscaría regularizar la situación de esos migrantes para que puedan acceder a prestaciones sociales e incorporarse al mercado laboral.

La fuente evitó dar detalles sobre los objetivos de Uruguay en este proceso.

Impedir el regreso

Del lado estadounidense, la iniciativa apuntaría a evitar que los ciudadanos cubanos intenten regresar a EEUU, al tiempo que permanecerían fuera de la isla, de acuerdo a The New York Times.

El periódico informó que un eventual acuerdo bilateral podría no mencionar explícitamente a los ciudadanos cubanos, aunque este sería el principal grupo alcanzado por las deportaciones.

Durante 2025 más de 22.000 ciudadanos cubanos solicitaron asilo en Uruguay.