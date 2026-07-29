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Política deportados |

"diálogo abierto"

Gobierno de Yamandú Orsi negocia llegada de cubanos deportados de EEUU

Uruguay mantiene un "diálogo abierto" con el gobierno de Donald Trump pero hasta el momento no hay acuerdos concretos, confirmó la Cancillería.

Deportados cubanos podrían llegar a Uruguay.

Deportados cubanos podrían llegar a Uruguay.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Relaciones Exteriores admitió que Uruguay mantiene un "diálogo abierto" con el Gobierno de EEUU sobre la posibilidad de recibir migrantes deportados de distintas nacionalidades, entre ellas Cuba, aunque "no hay ningún acuerdo cerrado".

"Hay un diálogo sobre ese tema desde hace muchos meses, pero aún no hay nada concreto. Son las mismas conversaciones que mantiene Estados Unidos con muchos países de América Latina y el Caribe, con algunos de los cuales ha llegado a acuerdos", confirmó a Caras y Caretas una fuente de la Cancillería.

Más temprano, el diario estadounidense The New York Times informó que el gobierno de Donald Trump analiza deportar a Uruguay a ciudadanos cubanos que permanecen en situación migratoria irregular en el país.

De acuerdo a lo indicado por la fuente de Cancillería, el diálogo con EEUU sobre este tema se viene llevando a cabo desde "hace más de un año".

Analizan casos de deportados

Según publicó The New York Times, el Gobierno estadounidense contempla deportar a Uruguay a ciudadanos cubanos en situación irregular y desde hace varios meses mantiene conversaciones con la Cancillería del país sudamericano.

De acuerdo con ese informe, el gobierno de Yamandú Orsi analizaría esa posibilidad por dos motivos: atender la necesidad de mano de obra inmigrante y fortalecer los vínculos con la administración Trump.

El periódico también señaló que Uruguay buscaría regularizar la situación de esos migrantes para que puedan acceder a prestaciones sociales e incorporarse al mercado laboral.

La fuente evitó dar detalles sobre los objetivos de Uruguay en este proceso.

Impedir el regreso

Del lado estadounidense, la iniciativa apuntaría a evitar que los ciudadanos cubanos intenten regresar a EEUU, al tiempo que permanecerían fuera de la isla, de acuerdo a The New York Times.

El periódico informó que un eventual acuerdo bilateral podría no mencionar explícitamente a los ciudadanos cubanos, aunque este sería el principal grupo alcanzado por las deportaciones.

Durante 2025 más de 22.000 ciudadanos cubanos solicitaron asilo en Uruguay.

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