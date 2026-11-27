La capacidad de un puerto para recibir vehículos depende de la superficie disponible y del tiempo que permanecen allí. Si llegan varios buques en pocos días, incluso una terminal preparada para grandes volúmenes puede experimentar problemas de ocupación.

En noviembre de 2026, el puerto de Montevideo enfrentó una situación de este tipo. Según información divulgada por Caras y Caretas, la terminal esperaba recibir aproximadamente 73.000 vehículos durante el segundo semestre del año. La llegada del buque Grande Oriente, que descargó 3.334 automóviles, incrementó la necesidad de espacios de almacenamiento.

La Administración Nacional de Puertos (ANP) respondió habilitando áreas adicionales para estacionar vehículos, entre ellas espacios en Puntas de Sayago. El objetivo era mantener la capacidad operativa mientras se organizaba la salida de las unidades.

Este escenario muestra por qué la cantidad de automóviles descargados no es suficiente para evaluar el funcionamiento de una terminal. También es necesario considerar cuántos vehículos pueden retirarse diariamente y cuánto tiempo ocupan las áreas portuarias.

Importación nacional y tránsito regional: dos circuitos diferentes

No todos los automóviles que llegan a un puerto se destinan al mercado del país donde desembarcan. Algunas unidades son importadas para su comercialización local, mientras que otras permanecen bajo un régimen de tránsito hasta continuar hacia otro país.

Esta diferencia modifica la organización de la distribución.

Los vehículos destinados al mercado nacional deben cumplir los procedimientos de importación correspondientes antes de ser liberados y trasladados a los centros de distribución o concesionarios.

En cambio, los automóviles destinados a un tercer país requieren coordinar su tránsito, la documentación aplicable y el transporte posterior hacia el destino final. Según la operación, pueden continuar por carretera, vías fluviales u otros servicios de transporte autorizados.

Montevideo constituye un ejemplo de esta doble función. Además de recibir vehículos destinados a Uruguay, participa en operaciones de tránsito hacia mercados como Paraguay y Argentina.

Para los operadores portuarios, ambos flujos necesitan una planificación diferenciada. Los vehículos que permanecerán en el país pueden tener tiempos de despacho y destinos distintos de aquellos que deben continuar hacia otra terminal o cruzar una frontera.

Separar estas operaciones desde la planificación inicial facilita la asignación de espacios y evita que las unidades con diferentes procedimientos de salida interfieran innecesariamente entre sí.

De la descarga a la salida: dónde aparecen los retrasos

Una vez que los vehículos desembarcan, la velocidad de salida depende de la coordinación entre la terminal, los agentes aduaneros, los importadores y las empresas responsables del transporte terrestre.

Una unidad puede estar físicamente disponible, pero permanecer estacionada porque todavía no se ha completado la documentación necesaria o porque no existe un transporte programado para retirarla.

También pueden producirse retrasos cuando las empresas reciben información incompleta sobre los volúmenes de llegada. Sin una previsión suficiente, resulta más difícil reservar áreas de estacionamiento y organizar las operaciones de salida.

Esta coordinación debe comenzar antes del arribo del buque. En las operaciones de logística automotriz, la información sobre el número de vehículos, los lotes de embarque, las fechas previstas de llegada y los destinos comerciales permite preparar los recursos necesarios en cada etapa del transporte.

Por ejemplo, si un importador conoce con anticipación qué unidades deben enviarse a diferentes centros de distribución, puede programar su retirada por lotes y reducir movimientos innecesarios dentro del puerto.

La coordinación también permite identificar con antelación las operaciones que necesitan documentación adicional o servicios específicos, evitando que todos los vehículos queden sujetos al mismo calendario de salida.

Cómo organizar la distribución hacia concesionarios y otros mercados

Después de abandonar la terminal portuaria, los automóviles deben trasladarse hacia centros de distribución, depósitos comerciales o concesionarios. Esta etapa requiere capacidad de transporte terrestre y una programación compatible con las necesidades de los destinatarios.

Para movimientos de varias unidades suelen utilizarse camiones portavehículos. Su capacidad depende de las dimensiones y el peso de los automóviles, además de los límites legales aplicables al vehículo transportador.

La distribución puede organizarse mediante entregas directas o utilizando centros logísticos intermedios. La elección depende del volumen de vehículos, la distancia y la capacidad de recepción de cada destino.

Las entregas directas pueden resultar convenientes cuando existe un volumen suficiente para completar un transporte y el destinatario está preparado para recibirlo. Los centros intermedios permiten agrupar vehículos y organizar entregas a distintos concesionarios, aunque incorporan operaciones adicionales de almacenamiento y manipulación.

Para evitar demoras, los distribuidores deben comunicar sus necesidades de recepción y confirmar que disponen de espacio para las unidades previstas. De poco sirve retirar rápidamente los vehículos del puerto si después deben permanecer inmovilizados por falta de capacidad en el destino.

En las operaciones internacionales de tránsito, también deben coordinarse los requisitos documentales y las condiciones de ingreso al país receptor. Las reservas de transporte deben ajustarse a los procedimientos de cada ruta.

El papel de los puertos como centros de distribución regional

El crecimiento del comercio automotor puede ampliar la función de determinados puertos más allá de la recepción de vehículos para su mercado nacional.

Un puerto con conexiones marítimas regulares y servicios de transporte hacia países vecinos puede concentrar cargas de distintos orígenes y facilitar su distribución regional.

En marzo de 2026, la ANP informó sobre el inicio de un servicio regular Ro-Ro entre el puerto chino de Taicang y Montevideo, operado mediante el buque Grande Texas. La conexión incorpora posibilidades de tránsito hacia mercados como Paraguay y refuerza la participación de Montevideo en las cadenas regionales de vehículos y maquinaria.

Sin embargo, atraer nuevas líneas marítimas también aumenta las exigencias sobre la infraestructura terrestre. La llegada de buques de mayor capacidad puede concentrar miles de vehículos en períodos breves, mientras que su retirada depende de múltiples operadores y procedimientos.

Por ello, el desarrollo de un centro regional de distribución necesita una capacidad de salida acorde con el movimiento de entrada. Las áreas de almacenamiento permiten absorber temporalmente los picos de actividad, pero la continuidad de las operaciones depende de que los vehículos puedan seguir avanzando hacia sus destinos.

Esta relación entre conectividad marítima y distribución terrestre es relevante para otros puertos que buscan ampliar su participación en el comercio internacional de automóviles.

Qué indicadores ayudan a controlar los costos y la congestión

Los importadores y operadores logísticos pueden evaluar el funcionamiento de la distribución mediante indicadores que relacionen el volumen recibido con la capacidad real de salida.

Entre los más útiles se encuentran:

Tiempo de permanencia: número de días que transcurren entre la descarga y la retirada del vehículo del puerto.

número de días que transcurren entre la descarga y la retirada del vehículo del puerto. Rotación de espacios: cantidad de vehículos que utilizan una misma superficie de almacenamiento durante un período determinado.

cantidad de vehículos que utilizan una misma superficie de almacenamiento durante un período determinado. Capacidad diaria de despacho: número de unidades que pueden abandonar la terminal según los recursos y procedimientos disponibles.

número de unidades que pueden abandonar la terminal según los recursos y procedimientos disponibles. Cumplimiento de entregas: proporción de vehículos que llegan a su destino comercial dentro del plazo acordado.

proporción de vehículos que llegan a su destino comercial dentro del plazo acordado. Costo logístico por vehículo: suma de los gastos de manipulación, almacenamiento y distribución asociados a cada unidad.

Estos indicadores permiten detectar problemas diferentes. Un tiempo elevado de permanencia puede revelar demoras documentales o falta de transporte terrestre. Una rotación reducida puede indicar que los espacios disponibles no se están utilizando con suficiente eficiencia.

También es importante analizar la concentración de llegadas. Si varios buques descargan grandes partidas durante la misma semana, el operador puede necesitar recursos adicionales, aunque el volumen mensual total se mantenga dentro de sus previsiones.

La planificación debe relacionar las fechas estimadas de llegada con las capacidades de almacenamiento y despacho. De esta manera, las empresas pueden anticipar necesidades de espacio, ajustar los turnos de transporte y evitar costos derivados de permanencias innecesarias.

El crecimiento de los autos importados ofrece oportunidades para los puertos y las redes de distribución, pero también exige una mayor coordinación entre sus participantes. Una operación eficiente requiere que el ritmo de descarga, los procedimientos de salida y la capacidad de transporte hacia los mercados finales funcionen de manera compatible.

Para los importadores, reducir el tiempo que un vehículo permanece inmovilizado entre el puerto y su destino comercial permite controlar los gastos logísticos y mejorar la disponibilidad de unidades para la venta o distribución.