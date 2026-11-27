Este viernes desde las 20:30 horas en el Campus de Maldonado, Racing y Liverpool estarán chocando en el marco de la semifinal del Campeonato Uruguayo. El ganador, además de asegurar su lugar en la Libertadores, enfrentará a Peñarol buscando obtener el máximo trofeo de nuestro país.
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Noche de fútbol: Racing y Liverpool chocan en la semifinal del Campeonato Uruguayo
Desde las 20:30 horas en el Campus de Maldonado, cerveceros y negriazules se verán las caras buscando un lugar en la final del Uruguayo dónde espera Peñarol.