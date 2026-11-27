Actualmente están “en una etapa de evaluación” sobre los impactos, y “todavía hay muchos temas para pulir, ya sea con Europa y dentro del Mercosur, con las cuotas”, explicó. “Todavía no tenemos un análisis de cuáles son los sectores que están débiles o cuáles se pueden ver más perjudicados”, adelantó.

Inicialmente, “en el análisis del acuerdo, veíamos una posible debilidad para el sector lácteo, porque se genera una mayor competencia dentro del Mercosur, de productos lácteos que vienen de Europa, y muchas veces pueden ser más competitivos”, recordó. “Al día de hoy no está medido el impacto ni hay un análisis del resultado para ver si finalmente fue tan así o cuál tipo de impacto tuvo”, explicó. “A nivel industrial, no tenemos ningún sector que haya presentado algún tipo de reparo o de complicación a la gremial”, aclaró.

“Los sectores que estuvimos viendo que tuvieron algunas oportunidades fueron de la agroindustria: los frigoríficos, la miel, y el pescado”, detalló. Pero “cuando pase un plazo razonable, se podrá sacar conclusiones mucho más claras”, opinó.

“Todavía tenemos que estar bastante atentos” por las cuotas, pero “estamos esperanzados de que eso quede saldado para dar certezas a cada uno de los empresarios”, confió. “Tener claro cómo va a funcionar y que no sea que ‘el primero que llega o el que aprovecha una oportunidad’, gana”, valoró.

Los detalles comerciales

El Acuerdo Mercosur-Unión Europea actualmente “entró en vigor provisional desde el lado europeo, y desde el lado Mercosur ya está ratificado por todos los parlamentos”, dijo a Caras y Caretas el doctor en Ciencia Política, especializado en política económica internacional, Nicolas Pose.

“Mientras tanto, van avanzando las canastas de desgravación, porque no es que de un día para el otro todos los aranceles que al día previo al acuerdo tenían un valor van a cero automáticamente”, describió. “Sino que se establecen canastas de desgravación” o conjuntos de productos “con plazos y etapas del proceso de desgravación de los aranceles”, amplió.

“La mayor parte de los bienes, el día que termine ese plazo de desgravación, van a tener un arancel cero”, informó. “Algunos tienen desgravación automática, otros tienen una disminución progresiva a 4, 5, 10 años, incluso a 15”, detalló.

“También tenemos una parte de los productos que están sujetos a cuotas de cantidad”, matizó. “No todas las cuotas que la Unión Europea le otorgó a Mercosur, empezaron a regir en su totalidad desde este año, sino que la cantidad de comercio que queda amparado por esas cuotas, también va creciendo año a año”, desarrolló.

“El comercio predominante entre el Mercosur y la Unión Europea es de naturaleza interindustrial”, es decir que “el Mercosur exporta predominantemente a Europa bienes intensivos en el uso de la tierra, agrícolas, commodities”, explicó. Y por su parte, “la Unión Europea exporta predominantemente al Mercosur bienes intensivos en el uso de capitales industriales”, dijo.

Por lo tanto, “los ganadores naturales del acuerdo son el sector primario en el Mercosur y el de valor agregado en la Unión Europea”; por su parte, “los perdedores, en términos distributivos, son la contracara”, evaluó.

Para matizar esos efectos se formularon “reglas de origen relativamente exigentes, para tratar de que los insumos asiáticos que usa la industria europea en sus cadenas de producción no pudieran computar como bienes producidos en Europa”, reconoció.

“Los bienes, sobre todo los bienes que se producen en América del Norte, en Europa y en Asia, tienden a producirse en cadenas internacionales de suministro e incorporan insumos que vienen de distintos países y regiones”, puntualizó. Por ejemplo, “una prenda textil italiana se diseñó en ese país, pero tiene la materia prima que viene de otro lado, y quizás se confecciona en Indonesia”, justificó.

A iniciativa de las cámaras empresariales y técnicos del Estado de Brasil, “se negociaron con Europa reglas de origen lo suficientemente exigentes para limitar la cantidad de insumos asiáticos que pueden incorporarse a los bienes que Europa luego pretende exportar a Mercosur bajo condiciones preferenciales”, advirtió. “Eso se consiguió parcialmente, en algunos sectores más que otros”, matizó.

Por otro lado, “se consiguieron plazos bastante largos de desgravación para los sectores más sensibles de la industria manufacturera del Mercosur”, manifestó. Aún así, “el acuerdo va a tener un impacto distributivo, quizás negativo, pero va a ser moderado y se ganan otras cosas”, complementó.

Ante estos puntos de acuerdo los sectores industriales brasileños y la mayoría de los argentinos, terminaron apoyaron o aceptando el Acuerdo que se negociaba desde principios de los 90.

“En el caso uruguayo se dio un proceso distinto, en parte por las características estructurales de nuestro país”, argumentó. En Uruguay, “si bien todavía hay segmentos de industria manufacturera que tienen cierta presencia, son mucho más chicos en términos de tamaño y de capacidad de incidencia política que lo que pueden tener en Argentina o en Brasil”, analizó.

Además, en el país “hubo una ola previa de liberalización industrial, que fue el propio ingreso de Uruguay al Mercosur”; en ese momento “los productores industriales uruguayos se vieron expuestos a una competencia a escala regional, que en muchos casos los sacó de mercado”, rememoró. Es decir que la industria nacional “ya pagó parte del costo de ajuste”, notó.

Entre tanto, “las demandas del sindicalismo industrial, no han logrado que esa posición permee o tenga una representación política a través de los partidos, ni siquiera a través del Frente Amplio”, observó. “Cuando se negoció este acuerdo, se intentó proteger ciertos aspectos, y los logró proteger, en el capítulo de servicios, también se mantuvo el monopolio en la refinación de combustible por parte de ANCAP”, enumeró. Y en el capítulo de compras gubernamentales “reservó ciertos márgenes, y montos, que por debajo de ellos el gobierno puede utilizar los mecanismos de compras públicas para privilegiar a productores locales”, señaló.

Evaluación integral

“Dentro del universo de acuerdos de comercio preferencial, este no es tan ambicioso en términos de lo que reclama en concepto de apertura del país, como pueden ser otros acuerdos”, valoró. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por las siglas en inglés) “es un acuerdo mucho más demandante en términos de apertura”, en ese caso “los socios que están enfrente, sobre todo en materia industrial, son mucho más desafiantes también”, advirtió.

“Una buena parte de la producción industrial, con mano de obra intensiva, se ha relocalizado en Asia e ingresa a nuestros mercados con efectividad, aún con aranceles”, estableció. “La Unión Europea no es un competidor en costos de mano de obra, a diferencia de lo que pueden ser otros países del sudeste asiático”, razonó.

Para el acuerdo con la Unión Europea “la preocupación está en sectores exportadores como el lácteo”, describió. “Que por las características de Europa, se pueden ver más desafiados”, dijo. “En ese caso juegan tanto los subsidios europeos a su producción agrícola, como la problemática de las denominaciones de origen”, es decir la propiedad intelectual sobre marcas de tipos de productos que no tenían ese problema, aún así “desde el sistema político se percibe que los costos del ajuste sobre estos sectores de un acuerdo con Europa, no son tan elevados”, señaló.

“La Cámara de Industrias del Uruguay siempre tuvo una posición más bien favorable porque los sectores agroindustriales, los productores de alimentos, tienen un peso grande en la Cámara”, reiteró. “No se percibe a Europa como un socio desafiante en términos de competencia para lo que puede llegar a producir Uruguay”, concluyó.

Foro de Empresarios Mercosur-UE

El miércoles 2 habrá un Foro de Empresarios del Mercosur y la Unión Europea en el que participarán más de 250 personas. Habrá directivos de empresas europeas y de los países del Mercosur, jerarcas de los países del Acuerdo, autoridades de instituciones financieras de desarrollo y representantes de cámaras y gremios empresariales de ambos bloques.

“Estamos buscando aprovechar este encuentro para tratar de generar reuniones entre empresarios que estén buscando asociarse, vender, incorporar tecnología o invertir”, señaló García.

“Esa es nuestra función como gremial industrial, acercar a las partes y aprovechar los lazos que venimos construyendo con cámaras empresariales europeas”, expresó.

“A partir de este acuerdo está la posibilidad de que alguna empresa europea decida invertir en Uruguay, para un mejor ingreso al Mercosur”, anticipó. “Un posible impacto de este acuerdo es que aparezcan mayores inversiones europeas dentro del Uruguay”, complementó.

“No solo será un diálogo de empresa a empresa”, dijo. “Nosotros tenemos previsto una serie de reuniones con la Confindustria”, admitió. “Cuando estuve en Roma reunido fuimos las cuatro cámaras del Mercosur juntas”, aclaró. La Cámara de Industria Italiana “es una gremial muy importante de Europa, y ya hemos tenido varias reuniones”, añadió.

Dudas sindicales

El dirigente sindical metalúrgico y presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, comentó a Caras y Caretas que han sido “críticos del acuerdo”. Brindaron “un apoyo crítico” porque en “la inserción internacional, no solamente con Europa, sino que en el Transpacífico también, casi que se está colocando la carreta delante de los bueyes”. En el sentido de que “primero abrimos mercado y seguimos abriendo mercados, pero sin prepararnos”, criticó.

“En general sabemos de antemano quiénes son los ganadores y perdedores”, apuntó. En el Mercosur “el agronegocio es el ganador, los famosos malla oro, y los perdedores en general, la industria manufacturera”, evaluó. “Puede haber alguna excepción, pero esa es la línea general”, argumentó.

“Fuimos críticos sobre las salvaguardas, no son simétricas”, cuestionó. “Los europeos, especialmente el sector agricultor, se movió muy rápido y logró salvaguardas concretas sobre el ingreso de productos desde el Mercosur”, apuntó. “A nivel de volumen y de precio”, detalló.

“Por eso hablábamos de que si los cotizantes al Banco de Previsión Social de la industria manufacturera decrecieran más de un 3 %, saltara una cláusula gatillo, o si los trabajadores en seguro de desempleo de una rama de actividad creciera por encima del 10 %, también saltara una cláusula gatillo”, rememoró. Para “salvaguardar la industria, y la mano de obra nacional, pero eso no se consiguió”, lamentó.

Este asunto “lo tendría que resolver el Mercosur como tal” y a diferencia de la Unión Europea, “que sí lo hizo”, en el Mercosur “hay aspectos que no están funcionando bien”, analizó. “Somos defensores, pero somos críticos”, reafirmó. “Buscamos minimizar los impactos negativos”, complementó.

“El principal impulsor de concretar el acuerdo fue Lula, porque Brasil tiene una parte importante de su canasta exportadora rumbo a Europa, no tanto al Mercosur”, aclaró. “Nosotros exportamos creo que alrededor del 20 % o un poco más” a Europa, pero en realidad “la exportación de bienes es al Mercosur”, subrayó.

“No es que entras de un día para otro, Europa no es fácil”, advirtió. “No solamente por un tema de precio y de calidad, sino también de certificaciones”, justificó.

Desarrollo nacional

“En Uruguay no tenemos una banca de desarrollo, sería fundamental pero no tenemos una planificación”, reconoció. “Si queremos realmente desarrollar una industria nacional de nuevo tipo, precisamos una banca dedicada a eso, como tienen otros países”, analizó.

Los europeos “nos dan la receta para que hagamos lo que ellos no hacen, porque ellos sí cuidan su industria, la defienden”, criticó. “El Uruguay tiene aproximadamente un 10-12 % del Producto Bruto Interno en la industria manufacturera”, detalló. “Tendríamos que tender a lograr un 20 % como mínimo”, advirtió. “Eso nos permitiría ser más competitivos y realmente que la industria sea una de las locomotoras de desarrollo de todo el país”, anheló.

Sobre el Foro de Empresarios en el marco del Acuerdo apreció que “habrá que ver qué resultados dan y cuáles impactos traen, y qué noticias positivas vuelca a Uruguay”. Es “positivo que haya nuevos proyectos industriales, productivos que derramen a nivel social y en equilibrio territorial”, sostuvo. “Me refiero a no olvidarnos de que el Uruguay no es Montevideo y la zona metropolitana”, concluyó.