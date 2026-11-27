Según describe la resolución 555/2021 del Ministerio del Interior, firmada únicamente por Mendoza, la OIT tiene entre sus cometidos “recolectar, registrar y evaluar información a nivel táctico referente al ingreso y comercialización interna de sustancias estupefacientes y otros elementos cuyo ingreso está especialmente prohibido”, así como “analizar la información, teniendo como objetivo el desarticular y minimizar maniobras delictivas en las unidades penitenciarias”, labores que le competían (y competen) a la Unidad de Inteligencia y Análisis Penitenciario (UIAP) de la Policía Nacional, según la ley 19.670 y el decreto 84/019.

La opaca resolución, que nunca fue publicada por el gobierno de turno -pero que Caras y Caretas consiguió y expuso en julio de 2025 a partir de un pedido de acceso a la información contestado por las actuales autoridades del ministerio- contradice la propia norma en la que se apoya, apuntó un informe realizado el año pasado por los abogados Gabriel Delpiazzo y Agustín Echezarreta del Estudio Delpiazzo.

En su artículo 221, la Ley 18.719 es muy clara respecto a limitar al INR a funciones de administración y rehabilitación, sin facultades de inteligencia o investigación criminal, las que cuáles sí le corresponden a la Ministerio del Interior bajo la órbita de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) de la cual depende la UIAP, la única oficina de inteligencia carcelaria creada legalmente.

El reconocido estudio jurídico liderado por el Dr. Carlos Delpiazzo (ministro de Salud en el gobierno de Luis Lacalle Herrera), fue categórico al determinar que la resolución 555/2021 —firmada por Mendoza— que creó la OIT está “viciada de incompetencia”, por lo que concluyó que dicha oficina hacía “inteligencia ilegal”.

Consultado por Caras y Caretas, el actual director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE), Mario Layera, aseveró que la OIT “no forma parte” del organismo que él dirige y “tampoco de la Dirección de Investigación de la Policía Nacional que tiene una unidad especializada para el INR” en referencia a la UIAP. Sobre la legalidad de la referida oficina, en la misma línea que analizó el Estudio Delpiazzo, el jerarca sostuvo que la OIT: “Es algo paralelo y a mi juicio irregular”.

Posteriormente, ante un pedido de información del presidente del Sitrapen, sobre si en algún momento la OIT formó parte del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, la respuesta dada por el Layera fue escueta pero contundente en aclarar que “no surgen documentos que indiquen o ilustren tal especificidad”.

No obstante, constataron que durante la gestión de Álvaro Garcé al frente de la SIEE, “surge un informe reservado relacionado a crimen organizado y vínculos con grupos criminales regionales” que fue “emitido por la OIT” y “firmado por el director de la mencionada oficina, Comisario Carlos Taroco”.

Caras y Caretas se comunicó con Garcé y Heber pero hasta el momento de esta publicación todavía no obtuvo respuestas.

El ascenso de Taroco de la mano de Luis Alberto Heber

Desde que comenzó a operar, cuando era ministro del Interior Jorge Larrañaga (fallecido el 22 de mayo de 2021), la OIT tenía nueve funcionarios y como director al comisario Carlos Darwin Taroco, según informó a Caras y Caretas la cartera.

Ya con Luis Alberto Heber como ministro del Interior, Taroco fue designado el 16 de julio de 2022 como nuevo director de la Unidad N° 4 del INR (ex Comcar), sustituyendo a Anthony Vallejo, que fue relevado de la dirección de la cárcel de Santiago Vázquez, debido a que construyó un parrillero con material que había en el Polo Industrial del centro penitenciario y con mano de obra de personas privadas de libertad. El parrillero luego fue trasladado a la casa de Vallejo en un auto oficial.

“Se equivocó muy feo”, dijo Heber en ese momento, quien sumarió a Vallejo (con separación del cargo) y a otros funcionarios "sujetos a jerarquía" de Vallejo.

Su sucesor, Taroco, siguió al frente de la OIT y del exComcar hasta que fue detenido el 10 de octubre de 2023 en el marco de la investigación por la que fue imputado por explotación sexual y abuso contra menores el exsenador nacionalista, Gustavo Penadés, quien cumple, desde hace más de tres años, prisión preventiva en la cárcel de Florida, a la espera del juicio. La Fiscalía de Delitos Sexuales (a cargo de Isabel Iturralde) solicitó 16 años de prisión para Penadés.

La caída de Taroco por la turbia trama de “aprietes” para salvar a Penadés

A mediados de 2023, la fiscal del caso en ese momento, Alicia Ghione, descubrió que la estructura de la OIT fue utilizada para obstaculizar el proceso penal contra Penadés y su presunto facilitador Sebastián Mauvezín, con el traslado y la coacción de personas privadas de libertad, con el objetivo silenciarlos o chantajearlos antes de sus declaraciones ante la Justicia.

La trama paralela fue descubierta por la Fiscalía cuando recibió el informe de una auditoría sobre el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior, que delató que un policía de la OIT había accedido a información relacionada con la causa.

Según Ghione, la “estafa procesal” para favorecer a Penadés fue orquestada por Taroco y ejecutada por los policías Federico Rodríguez y Marcos Quiñones, integrantes de la OIT (también imputados) cuya oficina central era el propio despacho de Taroco en el exComcar.

La investigación descubrió que Taroco utilizó los recursos de la OIT y del sistema de videovigilancia del Ministerio del Interior para organizar una serie de “seguimientos” y “aprietes” a presuntas víctimas de Penadés; y que para esos fines recibió la ayuda de “hermanos” masones cercanos a Taroco y Penadés, como era el exparlamentario del Parlasur, Diego Cuiñas, a quien Taroco escribía para rendirle cuentas de la operación según la investigación. "Ayer mandé hacer requisas, hoy vamos a tratar de apretar al pibito que además es amigo de Mastropierro", surge de una de las conversaciones entre ambos.

Ghione concluyó que Taroco utilizó su cargo oficial y su poder para averiguar información sobre las víctimas de Penadés.

La Fiscalía determinó que todo el plan fue costeado por el propio Penadés, quién, a través de Cuiñas y un hombre llamado Matías Cardoso, entregaban dinero a Taroco, quien lo repartía con los policías de la OIT que trabajaban junto a él en la trama. En una charla, Taroco comentó a Cuiñas que "los gurises quedaron súper agradecidos" con el dinero. En otra charla dijo: “Mañana les doy más plata y algo de licencia para que se dediquen al plan”. Luego le advirtió que iba a tener que “poner a uno más y un auto más"... "Los tengo cansados... están a full, por eso trato de compensarlos. Tratá de conseguir dinero, lo invertimos todo en él", insistía Taroco.

“De la evidencia logramos ver que la búsqueda de víctimas se hizo fuera y dentro de los centros de reclusión. Aprovechando la calidad de director que tenía Taroco de uno de los principales centros carcelarios, intercambiaba información de nombres y vínculos con Penedés y sus ayudantes. Así llegaron a algunas personas que se encontraban en 2023 recluidas por diversos delitos. Taroco, ostentando ese cargo, podía acceder con facilidad a las presuntas víctimas y ordenaba su traslado a la unidad de la cárcel donde era director. Luego que los tenía allí, trataba de silenciarlos y amedrentarlos de alguna manera. También se les ofreció intercambio [de favores] para que declararan a favor de Penadés”, explicó la fiscal Ghione.

Carlos Taroco. Captura Subrayado

Por eso, Taroco fue imputado el 12 de octubre de 2023 por un delito continuado de cohecho calificado en reiteración real con reiterados delitos de revelación de secretos y luego condenado el 4 marzo de 2024 a tres años de prisión por reiterados delitos de cohecho calificado, revelación de secretos y asociación para delinquir.

Sin embargo, antes de la sentencia de la jueza Diovanet Olivera, que se llegó a través de un acuerdo abreviado a partir del reconocimiento de los delitos por parte de Taroco; Heber quien le había confiado la dirección del centro penitenciario más grande y complejo del país, intentó en varias ocasiones minimizar el asunto.

En una rueda de prensa realizada el 11 de octubre de 2023, el entonces ministro Heber aseguró que “no ha habido una investigación paralela por parte de la Policía" y afirmó que “no se vulneró la identidad de las víctimas del exsenador”. Pero la fiscal de delitos sexuales lo contradijo. "Eso no es así”, contestó Ghione. Algo que quedó en evidencia y fue refrendado por la Justicia en las condenas.

Antes de los fallos judiciales (3/2024), Heber fue convocado el 24 de octubre de 2023 por la Cámara de Senadores en régimen de Comisión General para que explique los hechos referentes al caso de Penadés y la operación llevada a cabo por el exdirector del Comcar. "No soy responsable de lo que no conozco", se excusó ante el pedido de renuncia de legisladores opositores.

Sin embargo, Heber mencionó que "malos policías intentaron entorpecer la investigación", en referencia a Taroco y sus subordinados, también imputados. Heber se defendió afirmando que “la acción de la Policía fue de apoyo al trabajo de la fiscal y de descubrir a los malos policías. Ésa es la Policía, no estos dos malos policías que están presos y que colaboraron con una investigación ilegal, descubierta por la propia Policía”, aseveró el ministro sobre Taroco y su gente.

“Actuaron por cuenta propia y hoy están presos porque actuaron por cuenta propia", enfatizó Heber en una extraña explicación. “Hubieran dicho ‘a mí me ordenó esto el director del INR o el ministro’. Está preso Taroco y su agente. Y hemos descubierto que hubo un operador en la maniobra. Descubrimos que estaban trabajando ilegalmente”, indicó Heber, y agregó: “Que me pidan la renuncia sí, tienen derecho, obviamente que no soy de confianza del partido de la oposición, pero no se puede afirmar que hubo una orden a Taroco, sin pruebas no se puede decir semejante barbaridad”.

Finalmente, la Justicia probó que Penadés -sobre quien Heber puso las manos en el fuego sobre su inocencia- fue quien le ordenó a Taroco realizar dicha operación.

No obstante, Taroco, quien salió de prisión en setiembre de 2025, dio una entrevista en abril de este año en el streaming de El Observador, en la que el director del exComcar y de la OIT aseguró que "hay otros involucrados" en la investigación paralela que no pasaron por la Justicia, y afirmó que "llegado el momento" dará su versión y dirá a quiénes se refiere.

Denuncias presentadas para que investiguen a la OIT

A raíz de este caso y bajo la sospecha de que varios de sus afiliados fueron investigados irregularmente desde la oficina de Taroco, el Sitrapen presentó una denuncia ante el Ministerio del Interior el 29 de julio de 2025, para que la cartera explique por qué se creó en 2021 un “organismo de inteligencia ilegal dentro de la órbita” del INR, bajo la gestión de Luis Mendoza y conocer si la OIT también utilizó el Sistema de Gestión de Seguridad Pública de la cartera para llevar a cabo seguimientos a los cuatro dirigentes sindicales que firmaron la denuncia.

También promocionada por el Dr. Juan Ceretta, el Sitrapen presentó el 2 de setiembre de 2025 una denuncia penal que cayó en octubre la Fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno.

El 11 de noviembre de 2025. tres sindicatos policiales se sumaron al Sitrapen para realizar una “petición calificada” ante el Ministerio del Interior para saber si sus datos personales fueron utilizados de manera ilícita por la OIT de Taroco, ante la nula respuesta a la denuncia administrativa realizada previamente por el Sitrapen.

Posteriormente, integrantes del Sitrapen comparecieron el 29 de setiembre de 2025 en una sesión de la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de la Asamblea General para ampliar la denuncia y solicitar que dicho cuerpo evalúe la creación de una comisión investigadora para indagar sobre las actuaciones de la “oficina ilegal de inteligencia” que funcionó desde 2021.

Pero la receptividad de algunos parlamentarios con los invitados no fue la mejor. En diálogo con Caras y Caretas, el presidente del Sitrapen, Germán Gutiérrez, cuestionó a los dos senadores del Partido Nacional, Graciela Bianchi y Juan Martín Rodríguez, debido a que "se fueron de la comisión sin escuchar a los denunciantes con el presunto fin de que la sesión quedara sin cuórum" y así evitar que se apruebe la creación de una comisión investigadora.

Lo apuntado por Gutiérrez quedó reflejado en la versión taquigráfica.

El senador Rodríguez, a diferencia del criterio esgrimido por todos los legisladores nacionalistas en el caso de Charles Carrera —por ejemplo—, entendió que en este caso "no correspondía" atender la denuncia porque "el caso está judicializado".

Tras el abandono de Bianchi en plena sesión de la comisión, Rodríguez pidió suspender la sesión, solicitando al presidente de esta (Sebastián Da Silva) que "debido al acotado número de concurrentes que hay, simplemente quiero dejar constancia de que ante el retiro de la senadora Bianchi de esta comisión, estamos sesionando sin cuórum. Por lo tanto, deberíamos levantar la sesión", advirtió.

A pesar de que Da Silva le recordó su correligionario que "es posible sesionar sin cuórum una vez que la reunión haya comenzado", Rodríguez se retiró igual.

Tal vez, ese doble estándar de los blancos que protegió a Heber de una pesada investigación parlamentaria se debió que el desgastado dirigente herrerista, que se desempeñó como ministro del Interior hasta el 6 de noviembre de 2023 (cuando debió renunciar por el escándalo que involucró a su cartera y a la Cancillería en la destrucción de documentos relativos a una investigación sobre la expedición de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset), dejaría su banca en el Senado el 14 de octubre de 2025.

Denuncian inacción investigativa y “tortura” por la trama Penadés-Taroco

Ante la inacción en la Justicia (por una Fiscalía que quedó acéfala y desmantelada tras la decisión de la fiscal de Corte Mónica Ferrero de trasladar a Alejandro Machado) y del sistema político que nunca quiso profundizar en la investigación sobre una oficina de Inteligencia ilegal en democracia, el Sitrapen presentó una denuncia el pasado 16 de noviembre ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) por la falta de avances en las investigaciones en torno a la creación y actuación de la OIT dentro del INR.

Además, por la posible comisión de torturas en centros penitenciarios. Sobre este aspecto, la denuncia del sindicato apunta a una audiencia en la que la fiscal Ghione mencionó “aprietes” de parte de Taroco hacia presuntas víctimas de Penadés recluidas.

Alegan que “podrían consistir en hechos comprendidos en el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”, por lo que la INDDHH debería “investigar las posibles violaciones a los derechos humanos hacia la población privada de libertad que pudieron ser cometidas al amparo de esta agencia ilegal de inteligencia”, en referencia a la denunciada OIT que fue disuelta por la actual directora del INR, Ana Juanche, el 11 de abril de 2025.