También es cierto que las desapariciones comenzaron durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y que la Triple A inició su “limpieza de zurdos” dirigida por José López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social peronista.

Es en este marco donde aparece Aníbal Gordon, un delincuente común nacido en 1930 en Colón, una pequeña ciudad ubicada al norte de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó robando autos hasta que en 1971 lideró el asalto al Banco de Río Negro, en la localidad de San Carlos de Bariloche, de donde se llevó unos 20 millones de dólares.

Para este robo contó con integrantes de la CNU que buscaban dinero para financiar sus actividades. Dinero era lo único que le interesaba a Gordon, que no tenía ninguna ideología.

El libro del periodista Marcelo Larraquy, “Gordon el aniquilador”, que dio origen al guion de la serie, establece que “la investigación por el robo y la tenencia de armamento de guerra lo llevó ante la Cámara Federal Penal y, finalmente, a la cárcel de Villa Devoto, un dato crucial de su biografía”.

El periodista santafecino Emerio Agretti relató que “por un error en la clasificación penitenciaria, terminó alojado en el pabellón 37, destinado a presos políticos de organizaciones como Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)”.

Allí convivió con dirigentes y militantes de las organizaciones armadas y, en buena medida, logró granjearse su confianza, aprovechando sus contactos previos con la SIDE de quien se convirtió en informante. Esa misma vinculación facilitó que en mayo de 1973 recuperase la libertad, incluido en la lista de beneficiarios de la amnistía dispuesta por el Gobierno de Héctor Cámpora para los presos políticos.

Gordon pasó a desempeñarse como agente “inorgánico” de la SIDE. Su experiencia en el desarrollo de operaciones clandestinas y acciones violentas, sumadas a su talento para la simulación, lo convirtieron en un elemento particularmente valioso para los requerimientos del sistema imperante.

La siguiente etapa de su trayectoria estuvo vinculada con la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), la organización parapolicial de extrema derecha impulsada por el ministro de Bienestar Social, José López Rega, durante el gobierno de Juan Domingo Perón y, posteriormente, el de María Estela Martínez.

Gordon quedó al frente de uno de los grupos operativos de esa organización. Sus integrantes participaron en secuestros, torturas y asesinatos de dirigentes políticos, sindicalistas, abogados, intelectuales y militantes identificados como enemigos políticos.

Entre los crímenes atribuidos a la banda se encuentran los asesinatos de Silvio Frondizi —abogado, intelectual y hermano del expresidente Arturo Frondizi— y Rodolfo Ortega Peña, abogado, historiador y diputado nacional, asesinado a balazos en pleno centro de Buenos Aires el 31 de julio de 1974.

Así Gordon había iniciado un camino sin retorno que lo llevó a dirigir dos centros clandestinos de torturas, ya en dictadura: la casona de la calle Bacacay y Automotores Orletti, ambos en el barrio Floresta de la ciudad de Buenos Aires. La dictadura le había otorgado un carnet en el que figuraba como coronel del Ejército.

Estuvo al frente de este centro clandestino de detención y tortura desde mayo a noviembre de 1976, cuando decidieron desmantelarlo porque una pareja de detenidos logró escaparse.

Orletti fue un centro del Plan Cóndor. Por allí pasaron algo más de 300 personas, incluidos argentinos y exiliados uruguayos, chilenos y de otras nacionalidades secuestradas, torturadas y desaparecidas. Allí también participaron de las “operaciones” militares uruguayos como Nino Gavazzo, Manuel Cordero, José Arab, Pedro Mato y Jorge Tróccoli.

La mano derecha de Gordon era entonces Eduardo Ruffo y otros de sus lugartenientes eran el hermano del “carapintada” Aldo Rico y el represor Raúl Guglielminetti

El 24 de agosto de 1983 la banda de Gordon secuestró a Guillermo Patricio Kelly, un veterano militante peronista con quien Gordon ya había tenido trato en la organización de la ultraderechista Alianza Libertadora Nacionalista.

Kelly había denunciado al almirante Emilio Massera como el asesino del empresario Fernando Branca. La esposa de éste, Marta Rodríguez McCormack, era amante del jefe de la Marina.

En febrero de 1984, ya en democracia, la Policía detuvo a Gordon en la localidad cordobesa de La Serranita. Una noche se encontró con Moria Casán en un restaurante en Villa Carlos Paz, mientras la vedette cumplía una temporada teatral. El terrorista se presentó con su nombre y apellido, la actriz lo comentó a varios amigos y ello llevó a la detención de Gordon, requerido por el secuestro de Kelly.

Cuando fue detenido portaba un pasaporte diplomático uruguayo que nunca se explicó cómo lo obtuvo ni quién se lo otorgó.

La Justicia lo condenó a 16 años de cárcel, pero tres años después murió en prisión a causa de un cáncer de pulmón.

Gordon fue guardaespaldas de Perón, trabajó para la SIDE, estuvo en la Triple A, dirigió centros clandestinos de detención bajo las órdenes de los generales Otto Paladino, Carlos Suárez Mason y Jorge Suárez Nelson, perdió los favores de éstos y se cobijó con Massera, que lo envió a Uruguay.

Gordon y José Gavazzo

En abril de 1985 el senador frenteamplista José Germán Araújo denunció en la Cámara de Senadores “a un señor Gordon, un asesino del que hoy vamos a hablar extensamente”. La exposición de Araújo, realizada a un mes y medio de asumir el primer gobierno posdictadura, refería a los crímenes y torturas cometidos por oficiales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, entre 1973 y 1985.

El Senado presidido por Enrique Tarigo resolvió integrar una Comisión Investigadora que, a su vez, envió todos los antecedentes a la Justicia.

Por sus enfrentamientos con Suárez Mason, a principios de 1977 Gordon decidió salir de Argentina.

Un documento de cuatro páginas, elaborado por el Servicio de Información de Defensa para la Junta de Comandantes en Jefe de Uruguay, da un detallado informe sobre las actividades de Gordon. El documento está fechado el 27 de febrero de 1984 y lleva el número 8401261. Fue encontrado dentro de la multitud de documentos descubiertos en el ex CGIOR por la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, y que hoy se le conocen por su nombre.

Allí se establece que “Gordon viajaba periódicamente a Uruguay para comprar una importante cantidad de propiedades con dinero obtenido por robos y secuestros. También viaja asiduamente a Montevideo porque, según fuentes periodísticas argentinas (SIC), operaba conjuntamente con grupos del Ejército uruguayo”.

“Con la declinación de la lucha antisubversiva en Argentina, Gordon pierde su posición de privilegio y debe dejar la SIDE. Por eso decide afincarse en Uruguay”, dice el informe del SID.

El documento agrega que también se integró a la logia masónica P Due, por intermedio del almirante Massera. En 1977 se asiló en Uruguay y se dedicó a la venta de arena a su país. En ese negocio conoció a Patricio Kelly, a quien se presentó como “Marcelo Ezcurra”.

En 1982 y en cercanías de Aeroparque, Buenos Aires, Gordon secuestró y extorsionó al empresario uruguayo Vittorio Romero Mottola, por quien pagaron 400.000 dólares para obtener su libertad.

El 24 de febrero de 1984 el semanario colorado Correo de los Viernes publicó que “Gordon estuvo dos años radicado en Uruguay y se dedicaba a la venta al por mayor de carne vacuna para el abasto de Montevideo y Canelones. Distribuía carne que compraba al frigorífico Comargen, a cuyo frente estaba el mayor José “Nino” Gavazzo.

Su empresa se llamaba Algecira S.A., y sus oficinas estaban en Arenal Grande 1420, primer piso. La Comisión Administradora de Abasto, organismo público creado en 1967, era presidida por el capitán Menotti Ortiz del Puerto, quien había sustituído al mayor Armando Méndez, que pasó a INAC.

Para su actividad comercial, Gordon figuraba como “coronel Marcelo Quintana”, y aparecía frecuentemente acompañado por Gavazzo.

Asociado al terrorista argentino figuraba Victor Resniki, un conocido florista que tenía su negocio en Bulevar Artigas casi 18 de Julio, y estuvo vinculado a un robo de un embarque de oro en el aeropuerto de Carrasco, según el informe del SID.

En su estadía montevideana Gordon vivió primero en Malvín, en la calle Amazonas 1404, y luego en Carrasco, Horacio Quiroga 6028, casi Bolivia. Se desplazaba en un Ford Escort blanco con matrícula falsa.

Gordon y Hugo Márquez

En 1980 Gordon estuvo viviendo en una casa ubicada en el apostadero naval del balneario La Paloma. Por pedido de Massera tenía la protección del comandante en jefe de la Armada, vicealmirante Hugo Márquez.

En el verano del 80-81, Omar Celiberti, un teniente de prefectura, fue acusado por intentar extorsionar al actor Cacho de la Cruz, que en sociedad con el empresario puntaesteño Hugo Vidal Peluffo operaba una boite en el parador La Olla, ubicado en la parada 3 de Playa Brava. Junto al teniente estaba Gordon. Ambos reclamaron 20.000 dólares para no hacer el control de ingreso de menores. Cacho de la Cruz hizo la denuncia y el teniente Celiberti fue procesado pero excusó a Gordon.

Según informó el senador Germán Araújo en su exposición en el Senado, “poco después un alférez de navío de apellido Díaz, integrante de la Contrainteligencia Naval N2, dirigió una carta al ministro de Defensa de la época, el Dr. Justo Alonso Leguísamo, informándole que “había tomado conocimiento de que un delincuente argentino, apodado Marcelo, recibía protección de la Armada por orden del señor vicealmirante Hugo León Márquez y hasta le fue entregada una identificación militar falsa acreditándolo como oficial superior".

“El alférez Díaz había sido designado como custodia del almirante Lambruschini, comandante en jefe de la Armada argentina, en oportunidad de una visita a Punta del Este, tal como lo declara en el expediente ante la Justicia militar constituido por las denuncias contra Márquez del capitán Jorge Nader”.

Según dijo Araújo, “Márquez le había encargado a Gordon asesinar al capitán Nader para vengarse de las denuncias en su contra”. En realidad eso no ocurrió pero el vicealmirante logró que lo procesaran. Nader, un marino nacido en San Carlos, fue uno de los tripulantes del velero Alférez Cámpora que entre 1960 y 1962 dio la vuelta al mundo. Antes de la dictadura fue parte del Escuadrón de la Muerte, junto a Miguel Sofía y otros. Y era el capitán del tenderredes Huracán que se enfrentó al vicealmirante Zorrilla en el conflicto que en febrero de 1973 involucró a parte de la Armada con el Ejército.

Araújo agregó que “a la custodia de Lambruschini le son presentados tres civiles en un ágape en Punta del Este. Uno de ellos se presenta como Marcelo Quintana. El teniente Omar Celiberti, quien presenta al alférez Díaz a los civiles, le informa que Marcelo Quintana es argentino, que es una especie de refugiado en nuestro país y que por orden del vicealmirante Márquez es un protegido de la Armada".

El teniente Celiberti agrega que "Marcelo Quintana trabaja para Contrainteligencia de la Armada (N2), tiene un carné que lo identifica como perteneciente a la Armada uruguaya y a las Fuerzas Conjuntas".

Entonces, Araújo preguntó: "¿Qué estaba haciendo en Punta del Este Marcelo Quintana o Aníbal Gordon?". Enseguida respondió: "Ocurre que en Punta del Este se iba a realizar un cónclave increíble. En un yate, en el puerto de Punta del Este, llamado ‘Suncrow’. que era propiedad de un empresario argentino, tabacalero del Chaco llamado Manuel Kirstein”.

De esa reunión realizada en medio de la Bahia de Maldonado participó Jorge Antonio, financista argentino, hombre muy vinculado a Uruguay, que comenzó a trabajar como peón en un matadero de Buenos Aires, que luego fue enfermero y terminó siendo la mano derecha de Perón, representante de Mercedes Benz, y uno de los hombres más ricos de América Latina. Durante el exilio de Perón también vivió en Madrid.

Ahora se reunía con quien, según dijo Araújo: "Era el hombre que quería convertirse en el nuevo Perón argentino, el almirante Massera, que también estaba en ese encuentro. Además, participó el vicealmirante Hugo Márquez.

Massera, sin ninguna duda, contaba con el respaldo del peronismo, por supuesto de Isabelita, y en particular de Jorge Antonio, y se convertiría en el nuevo presidente constitucional de la República Argentina", dijo Germán Araújo. Pero el plan no incluía solamente a Massera como presidente argentino. "Con el apoyo de Massera, agregó Araújo, y con el respaldo de Jorge Antonio, el presidente uruguayo iba a ser el vicealmirante Márquez".

Miguel Carrió, en su libro “Uruguay país vaciado”, dice que en 1981 Gordon se fue a Paraguay cuando a Márquez lo nombraron embajador en ese país.

La fauna esteña

El empresario Kirstein, que con su esposa Nina y su yate eran motivos de crónicas diarias en las páginas de verano de El País por las fiestas que organizaba, murió el diciembre siguiente en un extraño accidente doméstico. Disfrutaba de la piscina en su residencia argentina cuando un árbol de Navidad, lleno de luces, cayó al agua y lo electrocutó.

Por entonces Massera pasaba largas temporadas de verano en Punta del Este, en un apartamento de Torres del Plata 2, acompañado por su amante, Marta Rodríguez McCormack, viuda del empresario Fernando Branca, asesinado por Massera a bordo de un velero.

Jorge Antonio se instaló en Punta del Este en una casa enorme en la parada 13 de La Mansa, concretamente a dos cuadras de la costanera. Ya en democracia compró una mansión enorme, que ocupa casi media manzana, ubicada en la calle El Pampero, pasando el puerto de Punta del Este.

También en la parada 13, pero en un apartamento frente al mar, vivía el entonces embajador argentino en Uruguay, Guillermo de la Plaza, una figura clave de la logia P2 en el Río de la Plata.

Guillermo Patricio Kelly era una habitué de Punta del Este y pasaba temporadas en la casa del periodista René Jolivet, en Parada 4 y Bulevar Artigas.

Hugo Márquez era propietario de un pequeño apartamento sobre la avenida Gorlero a media cuadra de la plaza de Punta del Este.

Niños uruguayos apropiados

Aníbal Gordon fue uno de los secuestradores de Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez.

Jorge Zaffaroni y María Emilia Islas fueron secuestrados por una patota militar junto a su hija Mariana. Los tres fueron enviados a Orletti. Miguel Ángel Furci, que estaba bajo el mando de Gordon, se apropió de Mariana.

Nómina de uruguayos desaparecidos en Orletti dirigido por Gordon

GATTI ANTUÑA, Gerardo – 09.06.76

CANDIA, Francisco Edgardo – 06.76

GOICOECHEA, Daniel – 06.06.76

AROCENA DA SILVA, Marcos – 13.07.76

DUARTE LUJAN, León Gualberto – 13.07.76

MENDEZ DONADIO, José Hugo – 15.06.76

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Julio Oscar – 15.06.76

CAMACHO OSORIA, Luis Alberto – 15.08.76

BENTANCOUR GARIN, Walner Ademir – 03.09.76

MORALES VON PIEVERLING, Juan M. – 23.09.76

KLEIN LLEDO de MORALES, Josefina Modesta – 23.09.76

CRUZ BONFIGLIO, Mario Jorge – 26.08.76

JULIEN CACERES, Mario Roger – 26.09.76

GRISONAS DE JULIEN, Victoria – 26.09.76

ERRANDONEA SALVIA, Juan Pablo – 26.09.76

MECHOSO MÉNDEZ, Alberto Cecilio – 26.09.76

SOBA, Adalberto Waldemar – 26.09.76

TEJERA LLOVET, Raúl – 26.09.76

ISLAS GATTI, María Emilia – 27.09.76

ZAFFARONI CASTILLA, Jorge R. – 27.09.76

TRIAS HERNANDEZ, Cecilia Susana – 28.09.76

CRAM GONZALEZ, Washington – 28.09.76

PRIETO GONZALEZ, Ruben – 30.09.76

CARRETERO CARDENAS, Casimira Mª del Rosario – 01.10.76

CHEGENIÁN, Segundo – 01.10.76

LEZAMA GONZALEZ, Rafael – 01.10.76

MARTÍNEZ de CHEGENIÁN, Graciela – 01.10.76

MORENO MALUGANI, Miguel Angel – 01.10.76

RECAGNO IBARBURU, Juan Pablo – 01.10.76

RODRÍGUEZ MERCADER, Carlos – 01.10.76

ARNONE HERNANDEZ, Bernardo – 02.10.76

QUEIRO UZAL, Washington Domingo – 04.10.76

RODRÍGUEZ LIBERTO, Félix Antonio – 14.10.76