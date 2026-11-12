Los ingresos de los hogares cayeron 2%

La comparación con el mismo período del año anterior presenta un resultado diferente. Frente al tercer trimestre de 2025, el ingreso medio de los hogares aumentó 4,4% en términos nominales y 1,1% en términos reales. Esto significa que, aunque durante los últimos tres meses se registró una pérdida de poder adquisitivo, los hogares mantienen en promedio una mejora respecto de un año atrás.

Las dos comparaciones son válidas, pero responden a preguntas distintas. La variación trimestral permite observar los movimientos más recientes, mientras que la interanual ofrece una perspectiva más amplia y reduce parte de los efectos asociados a las diferencias entre períodos del año.

Por eso, un trimestre de caída no significa necesariamente que se haya iniciado una tendencia de deterioro, del mismo modo que una mejora interanual no implica que todos los hogares estén en una situación mejor.

Las diferencias entre hogares y regiones es un dato a revisar. El ingreso medio por persona se ubicó en $ 35.010 mensuales, con una caída real de 1,9% frente al trimestre anterior y un aumento de 1,1% respecto del mismo período de 2025.

Este indicador es especialmente relevante porque permite considerar el tamaño de los hogares. No es lo mismo un ingreso de $U 100.000 en una familia de dos integrantes que en otra de cinco. Sin embargo, tampoco refleja completamente las necesidades de cada hogar, que dependen de factores como la edad de sus integrantes, los gastos de vivienda, la salud y las personas que requieren cuidados.

También se observan diferencias importantes entre Montevideo y el interior del país. En Montevideo, el ingreso medio mensual por hogar fue de $U 120.938, mientras que en el interior alcanzó los $U 83.651. La diferencia es de aproximadamente $U 37.300 mensuales, lo que significa que el ingreso promedio de los hogares montevideanos es 44,6% superior.

En la evolución reciente también aparecen diferencias. Mientras que en Montevideo el ingreso medio se mantuvo prácticamente estable, en el interior registró una caída de 1,8% respecto del trimestre anterior, según las cifras difundidas.

Estas diferencias territoriales son importantes para comprender la realidad económica del país, aunque deben interpretarse con cuidado. El costo de vida, la composición de los hogares, las oportunidades laborales y las características productivas no son iguales en todo el territorio.

El promedio no representa a todos los hogares, si bien parece claro es algo a evidenciar. Una de las principales limitaciones de estas mediciones es que el ingreso promedio puede dar una imagen incompleta de la situación de las familias.

Cuando se informa que el ingreso medio de los hogares es de casi $U 99.000 mensuales, esto no significa que la mayoría de los hogares reciba esa cantidad. Los ingresos más altos elevan el promedio y pueden alejarlo de la realidad de buena parte de la población.

Por eso es importante observar también la mediana, que es el valor que divide a los hogares en dos grupos: una mitad tiene ingresos inferiores a esa cifra y la otra mitad, superiores. En el tercer trimestre, el ingreso mediano de los hogares fue de $U 77.017 mensuales, bastante por debajo del promedio de $U 98.653. La diferencia, de más de $U 21.600, muestra por qué no es suficiente utilizar un único indicador para describir la situación económica de la población.

La mediana aumentó 5,4% en términos nominales respecto del mismo trimestre del año anterior. Para conocer cuánto mejoró efectivamente el poder de compra del hogar ubicado en el centro de la distribución, también es necesario descontar la inflación.

Pero incluso el promedio y la mediana, considerados en conjunto, tienen limitaciones. No permiten conocer por sí solos qué está sucediendo con los hogares de menores ingresos, con los sectores medios o con quienes reciben los ingresos más altos. Para tener una visión más completa es necesario analizar la distribución del ingreso, las diferencias entre grupos de población y la evolución de los indicadores de pobreza y desigualdad.

Qué mide el INE y por qué importa la metodología. Otro aspecto que merece atención es la forma en que se construyen los indicadores. Los datos provienen de la Encuesta Continua de Hogares, que recoge información de una muestra de hogares y permite estimar la situación del conjunto de la población. Como ocurre con toda encuesta, los resultados tienen un margen de error estadístico. Por eso, especialmente cuando las variaciones son pequeñas, conviene evitar conclusiones demasiado contundentes a partir de un solo dato. Además, el INE introdujo cambios metodológicos asociados a la nueva medición de la pobreza. Las cifras presentadas corresponden al denominado ingreso disponible ajustado. Esta definición excluye las cuotas de salud imputadas correspondientes al Fonasa y a la sanidad militar y policial, e incorpora desde 2024 determinados subsidios que reciben los hogares de menores ingresos, como el bono social de UTE, la tarifa social de OSE y las recargas de supergás del Mides.

Estos cambios buscan reflejar de mejor manera los recursos disponibles para los hogares, pero también hacen necesario prestar atención a la metodología cuando se realizan comparaciones históricas.

No siempre dos cifras de ingreso publicadas en distintos momentos son directamente comparables si fueron construidas con definiciones diferentes. Para analizar correctamente la evolución es importante utilizar series elaboradas con criterios consistentes.

También hay que recordar que el ingreso disponible no equivale al bienestar económico en su conjunto. No informa directamente sobre el patrimonio de las familias, sus deudas, sus ahorros ni las dificultades que pueden enfrentar para cubrir determinados gastos. Un hogar puede mantener sus ingresos reales y, al mismo tiempo, atravesar una situación financiera más complicada por el aumento de sus compromisos o por cambios en sus necesidades.

La evolución de los ingresos de los hogares es uno de los indicadores más importantes para conocer la situación económica del país. Los ingresos determinan buena parte de las posibilidades de consumo de las familias y, por esa vía, influyen sobre la actividad comercial, los servicios y la producción nacional.

Cuando el poder de compra aumenta, los hogares tienen mayores posibilidades de consumir, ahorrar o atender gastos que habían postergado. Cuando disminuye, suelen ajustar sus decisiones de gasto, especialmente en aquellos rubros que no consideran imprescindibles.

Esto también tiene consecuencias sobre las cuentas públicas. El consumo constituye una base importante de la recaudación tributaria, particularmente del IVA. Por lo tanto, una desaceleración persistente de los ingresos puede afectar el dinamismo de la economía y, eventualmente, la recaudación.

Sin embargo, no existe una relación automática entre una caída trimestral del ingreso real y una reducción equivalente del consumo o de los ingresos fiscales. También intervienen el empleo, el crédito, el ahorro, las expectativas de las familias y otros factores. Por eso, para evaluar las perspectivas de la economía uruguaya será importante observar si la caída del tercer trimestre constituye un movimiento puntual o si se mantiene durante los próximos meses.

Los datos del tercer trimestre muestran un retroceso reciente del ingreso real de los hogares, aunque todavía se registra una mejora respecto del mismo período del año anterior. No corresponde minimizar la caída, porque el poder de compra de las familias es una dimensión central de la situación económica. Pero tampoco sería correcto interpretar un único trimestre como prueba de un deterioro generalizado. Para comprender qué está sucediendo es necesario seguir la evolución de los ingresos junto con otros indicadores, como el empleo, los salarios, las jubilaciones, la pobreza, la desigualdad y el consumo. También importa observar quiénes mejoran y quiénes quedan rezagados. Una economía puede registrar aumentos del ingreso promedio sin que esos avances lleguen de la misma manera a toda la población.

Las estadísticas son fundamentales para conocer la realidad, evaluar las políticas públicas y orientar las decisiones económicas. Pero su utilidad depende de que comprendamos qué miden, cómo se construyen y cuáles son sus límites. El desafío no es solamente que el ingreso promedio de los hogares crezca, sino que esa mejora sea sostenida, alcance a más familias y se traduzca en mejores condiciones de vida.