Lula presidente: gana el balotaje frente a Bolsonaro

#AHORA | Celebraciones en Brasilia por la victoria de Lula. pic.twitter.com/jWjM04HxOJ — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) October 26, 2026

Cierre de circuitos

Los centros de votación que continuaban abiertos cerraron a las 22:00 GMT del domingo, tras una extensión de dos horas ordenada por un juez del Supremo Tribunal Federal (STF).

La decisión de prorrogar el horario se dio después de una petición de la campaña de Lula, que relató en varias ciudades diversas irregularidades en el transporte público, que el domingo debía ser gratuito en todo el país para facilitar el voto, y habrían impedido el sufragio de electores.

Hubo atrasos de horas, líneas de autobuses que no circularon y ciudades enteras sin transporte público, sobre todo en la región noreste del país, el principal feudo electoral de Lula.

La situación más grave se dio en el estado de Bahía, donde apenas circularon autobuses en la capital, la ciudad de Salvador.

La justicia electoral de este estado ordenó el arresto inmediato del secretario de Movilidad del ayuntamiento de Salvador, Pablo Souza.

No obstante, el responsable del transporte de la ciudad se encuentra en viaje oficial en París, según informó la prensa local.

Bolsonaro también

La campaña de Bolsonaro también pidió ampliar el horario, pero por motivos meteorológicos, por las lluvias que afectaron a parte del sur y sureste de Brasil.

Más de 158 millones de brasileños estaban habilitados para votar este domingo, en una de las elecciones más importantes y más reñidas de la historia reciente del gigante sudamericano.

Lula asumirá el 5 de enero de 2027, por un periodo de cuatro años.

(Sputnik)