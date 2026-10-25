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Luis Inácio Lula Da Silva |

elecciones en brasil

Se reanuda el escrutinio tras la prorroga y Lula supera a Bolsonaro

El mandatario recoge al momento el 50,28% de los votos, contra el 49,72% del candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Lula va a adelante.

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Por Redacción Caras y Caretas

Tras la prorroga del horario de votación a consecuencia de la falta de transporte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera el conteo de votos en la segunda vuelta electoral de Brasil, cuando se lleva escrutado el 12,23% de los sufragios, según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), divulgados el domingo.

El mandatario recoge al momento el 50,28% de los votos, contra el 49,72% del candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro. (Noticia en desarrollo...)

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