Orsi felicitó a Lula por la reelección en el balotaje y destacó su amistad

"¡Viva la Democracia! Gran ejemplo el de Brasil. Enorme triunfo de Lula", escribió Cosse en la misma red social.

El Frente Amplio también felicitó al mandatario brasileño y al pueblo de ese país, al considerar que el resultado representa una victoria de la democracia y la esperanza.

Histórico triunfo de Lula

Lula triunfó en la segunda vuelta de las elecciones nacionales, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Con el 99,98 por ciento del escrutinio, el mandatario recogió el 51,78 por ciento de los votos contra el 48,22 por ciento del ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Con este resultado, Lula se convertirá en presidente de Brasil por cuarta vez.

Más de 158 millones de brasileños estaban habilitados para votar este domingo, en una de las elecciones más importantes y más reñidas de la historia reciente del gigante sudamericano.

Lula asumirá el 5 de enero de 2027, por un periodo de cuatro años.