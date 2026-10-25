Andrade convocó a la izquierda a constituirse "en trinchera de las causas latinoamericanas"

Tras destacar la presencia de la vicepresidenta Carolina Cosse, la dirigente Lucía Topolansky y el histórico Doreen Ibarra, subrayó la importancia de la cultura y su compromiso.

Intervencionismo yanqui

Luego de repasar el historial de intervencionismo estadounidense, señaló que lo que antes se hacía con sigilo, hoy ocurre sin ocultamientos. “EEUU normaliza la barbarie y nosotros no tenemos otra, debemos enfrentar la barbarie, la historia muestra que no hay otra opción más que enfrentar a la barbarie”, aseguró.

Repasó la historia de lucha de los y las comunistas y rescató a los y las protagonistas de la forja de la unidad social y política, desde el primer mártir comunista, Eustaquio Matto, que es asesinado durante la dictadura de Terra, hasta la resistencia a la dictadura entronizada en 1973.

El internacionalismo se manifestó con una mención especial al aporte de Marcos Carámbula como próximo embajador de Palestina, reconociendo su compromiso; levantó la solidaridad con Cuba y destacó la relevancia de las elecciones de este domingo en Brasil.

Trinchera de lucha

Andrade señaló que hay que preparase para todos los escenarios y que si ocurriera la derrota en Brasil entonces llamó a que el movimiento popular uruguayo se transforme “en trinchera de las causas latinoamericanas y ser capaz de construir el no pasarán” y convocar a todos y todas para esta tarea, recordando las estrofas de Zitarrosa para esa convocatoria: “«Hago falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila. Que se ve ese vacío, que hay una respiración que falta”.

Más adelante defendió el gobierno del FA, reconociendo lo que aún falta pero reconoció que los constantes ataques de la derecha “nos unen” y dejan en evidencia los dos modelos de país y usan el “espeso sentido común neoliberal” para “aislarnos».

Ya cerrando y recordando situaciones extremas que se viven en América Latina con la persecución, encarcelamiento y asesinato de líderes políticos y sociales, Andrade dijo: “En los tiempos más difíciles hay que estar juntos” y subrayó que “la historia de las izquierdas enseña la importancia de la unidad, como condición colectiva y como conquista”.

(Tomado de El Popular)