María Corina Machado le ofreció a Trump su medalla del Nobel de la Paz

Trump ha afirmado repetidamente haber detenido ocho guerras en menos de un año, presentándose como merecedor del Nobel de la Paz que recayó en la opositora venezolana, aunque muchos de dichos acuerdos fueron alto al fuego temporales y resoluciones de disputas no armadas.

Machado con congresistas

Tras salir de la Casa Blanca, Machado se dirigió al Capitolio de EEUU, donde se reunió con senadores de ambos partidos.

“Lo que está ocurriendo en este momento es histórico, no solo para el futuro de Venezuela, sino para el futuro de la libertad en el mundo”, afirmó Machado ante los congresistas.

Machado dijo a senadores estadounidenses que el enfoque de la oposición es convertir a “Venezuela es un país libre y seguro, y es el aliado más fuerte que haya tenido Estados Unidos en esta región”.

“Somos una sociedad profundamente proamericana”, agregó Machado.

El pueblo de Bolívar devuelve al heredero de Washington una medalla, la medalla del Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad". pic.twitter.com/wZ7ES44tHa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 15, 2026

Insiste con Trump

Señaló que el Gobierno de Trump comprende la necesidad de reconstruir las instituciones, proteger los derechos humanos y la libertad de expresión, y avanzar hacia “un nuevo y genuino proceso electoral” que incentive a los venezolanos a regresar a su país.

“He insistido —y seguiré insistiendo— en que Venezuela tiene un presidente electo, y me siento muy orgullosa de trabajar junto a él”, dijo Machado, en referencia al candidato opositor Edmundo González.

Luego del secuestro del presidente Nicolas Maduro y su esposa el 3 de enero en un ataque en Caracas, Trump dijo que Machado no contaba con el apoyo suficiente en su país como para gobernar, aunque el viernes comentó que la líder opositora aún podría estar involucrada de alguna manera en la gestión de Venezuela.

(En base a Sputnik y CNN)