BPS da prestación de más de $ 50 mil para los que no pueden jubilarse

Al menos 28 años aportados

Para poder acceder, se debe tener al menos 28 años registrados en el BPS. Estar desocupado por un año, desde la fecha del cese, y seguir viviendo en Uruguay. En caso de ser despedido por razones de disciplina, el subsidio no será aplicado.

Además, salvo pensiones de sobrevivencia, no se puede tener derecho a otras prestaciones ni ingresos de ningún tipo.

En caso de tener 28 años o más de ingreso al BPS, las edades que se requieren son:

Nacidos hasta 1972: 58 años de edad.

Nacidos en 1973: 59 años de edad.

Nacidos en 1974: 60 años de edad.

Nacidos en 1975: 61 años de edad.

Nacidos en 1976: 62 años de edad.

Nacidos en 1977 en adelante: 63 años de edad.

Con respecto al monto que se puede recibir, el máximo será de $ 52.608 mientras que el mínimo se ubica en $ 6.576.