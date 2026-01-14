Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad ATSS | BPS | prestación

confusiones

ATSS aclara sobre prestación del BPS para quienes no pueden jubilarse

Sostiene ATSS que la versión que circuló sobre un anuncio del BPS generó confusión y una gran concurrencia a las oficinas lo que obliga a aclarar los términos.

ATSS aclara sobre anuncio del BPS.

ATSS aclara sobre anuncio del BPS.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La versión que circuló en las primeras horas de este miércoles acerca de un anuncio del Banco de Previsión Social (BPS) de otorgar una prestación especial para quienes no pueden jubilarse, generó confusión entre usuarios que se agolparon en algunas sucursales del organismo para reclamarla, lo que motivó a la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) a aclarar los términos de la prestación.

Ante la referida situación la ATSS decidió realizar varias puntualizaciones, ya que la información difundida "no refleja con precisión la realidad de dicha prestación", señala.

La noticia provocó, agrega ATSS, "muchas consultas en nuestras oficinas y, ante una expectativa tan importante, ocurre que son nuestras y nuestros compañeros los que dan la cara por la institución para explicar".

Recuerda, en primer lugar, que la prestación mencionada "no es nueva". Se trata del Subsidio Especial de Inactividad Compensada, un beneficio que existe desde hace años y que cuenta con requisitos muy específicos, los que detalla:

  • Edad mínima: 58 años
  • Años de trabajo: 28 años de actividad registrada
  • Situación laboral: haber estado al menos un año sin trabajo o en subempleo, con determinadas causales de baja
  • Monto de la prestación:
  • 40% del promedio de los últimos 6 meses trabajados
  • Mínimo: 1 BPC = $6.576
  • Máximo: 8 BPC = $52.608

Aclarando confusión

Los cambios que BPS informa al respecto refieren a adecuaciones en las edades de inicio del subsidio ya existente, precisa. Y agrega que esos cambios modifican las fechas de inicio de la prestación postergándola de acuerdo al régimen de transición creado por la ley 20.130 (reforma jubilatoria) y que posterga el derecho.

Considera la ATSS fundamental que "la ciudadanía reciba información clara, precisa y responsable sobre los derechos y prestaciones del sistema de seguridad social. Nos parece que es importante que nuestra voz, la de las y los trabajadores del BPS, pueda estar presente en vuestro medio a los efectos de aclarar con precisión esta información".

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar