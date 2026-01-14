ATSS aclara sobre prestación del BPS para quienes no pueden jubilarse

Recuerda, en primer lugar, que la prestación mencionada "no es nueva". Se trata del Subsidio Especial de Inactividad Compensada, un beneficio que existe desde hace años y que cuenta con requisitos muy específicos, los que detalla:

Edad mínima: 58 años

Años de trabajo: 28 años de actividad registrada

Situación laboral: haber estado al menos un año sin trabajo o en subempleo, con determinadas causales de baja

Monto de la prestación:

40% del promedio de los últimos 6 meses trabajados

Mínimo: 1 BPC = $6.576

Máximo: 8 BPC = $52.608

Aclarando confusión

Los cambios que BPS informa al respecto refieren a adecuaciones en las edades de inicio del subsidio ya existente, precisa. Y agrega que esos cambios modifican las fechas de inicio de la prestación postergándola de acuerdo al régimen de transición creado por la ley 20.130 (reforma jubilatoria) y que posterga el derecho.

Considera la ATSS fundamental que "la ciudadanía reciba información clara, precisa y responsable sobre los derechos y prestaciones del sistema de seguridad social. Nos parece que es importante que nuestra voz, la de las y los trabajadores del BPS, pueda estar presente en vuestro medio a los efectos de aclarar con precisión esta información".