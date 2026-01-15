Encuentro Orsi-Lou Rinaldi: suspensión de visas fue el tema central

Lou Rinaldi trabaja fuerte

Por su parte, Rinaldi aseguró que está "trabajando muy fuerte" en el tema. "Mandamos muchos mensajes a la Casa Blanca para aclarar la situación", aseveró.

Agregó que desde que asumió como embajador ha estado "empujando mucho" para que Uruguay viaje sin visa, sin embargo, hay una cifra de uruguayos que están viviendo "en beneficio del gobierno en Estados Unidos".

"Estamos trabajando muy fuerte en esto. No afecta al turista, al negociante, al comercio, solamente afecta a la Green Card, la residencia", sostuvo. Y agregó que "el porcentaje de la gente que está viviendo bajo beneficios del gobierno sobrepasa el porcentaje: no tengo el número exacto, sé que estamos bastante alto. No sabría decir si es de ahora o puede ser un número de años atrás. Estamos mirando y estudiando la situación, estamos trabajando y la vamos a aclarar".

Largo encuentro

En el encuentro, que duró más de una hora, participaron el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz; la ministra interina de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; el ministro del Interior, Carlos Negro; su par de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Mario Layera.

Orsi detalló que se analizaron temas relativos a migración, visado, interés comercial, intercambios, tecnología, seguridad y coyuntura internacional.

Orsi recordó a la prensa que el principal destino de los servicios globales de Uruguay es Estados Unidos. También destacó que ese país es un comprador de materia prima, como la carne, cuya exportación a ese destino es creciente.

“En el marco comercial, está la posibilidad de expandir un poco más el horizonte y trabajar más firmemente, incluso con alguna inversión americana en tecnología. Hay que dejar trabajar a nuestros empresarios con Estados Unidos como lo vienen haciendo”, aseveró Orsi.

Visiones comunes

“Uruguay tiene una visión que no va en contraposición con lo que nos plantea la Embajada de Estados Unidos. Al contrario, tenemos que seguir así”, manifestó Orsi.

Durante el encuentro, se analizó de forma global la situación en el hemisferio y se resaltó el rol de la Organización de Estados Americanos. Además, el mandatario recordó que el Servicio Exterior planteó la posición de Uruguay y que se elabora una hoja de ruta a futuro.