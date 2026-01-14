Peñarol: hay preocupación por Leo Fernández y esperan la respuesta de Laxalt

¿Qué pasa con Leo Fernández?

La compra del 80% del pase de Leonardo Fernández por parte de Peñarol a Toluca por 7 millones de dólares sacudieron el mercado de pases a inicios de 2025.

El carbonero le firmó un contrato de 3 años al talentoso volante con un sueldo altísimo, poco común para el medio local.

El 6 de enero, cuando el plantel comenzó la pretemporada en Los Aromos, Fernandez apareció en varios videos y fotos institucionales con una crítica en común: el estado físico.

Y no fue un tema que se instaló en redes sociales solamente. Se trasladó al Consejo Directivo y por tal motivo, el lunes se dio una reunión entre el vicepresidente Eduardo Zaidensztat, el secretario general Rodolfo Catino y el representante del jugador, Jorge Chijane.

Los consejeros le hicieron una fuerte crítica al representante por la forma en la que Leo volvió a los entrenamientos e hicieron hincapié en que no podía regresar así. Charlado ese punto, se pasó al más importante: el económico. Peñarol asumió una millonaria inversión pero con un acuerdo de palabra con el empresario para que Fernández saliera en este 2026.

Lo cierto es que más allá de que hubo sondeos, las ofertas concretas no llegan y eso generó molestia en el club que tiene problemas para cumplir con Toluca con el pago de las cuotas por la ficha y con el sueldo del jugador.

Esperan respuesta de Laxalt

Peñarol acelera para contratar a Diego Laxalt. El futbolista de 32 años quedó libre del Dinamo de Moscú a mitad de 2025 y el carbonero pretende incorporarlo en esta temporada.

Peñarol ofreció un contrato por dos años, con un buen salario base para lo que se maneja en el medio local pero también con la inclusión de bonos por objetivos y rendimiento que van desde presencia en los partidos, titularidades y primas por metas a largo plazo.

El jugador y sus representantes tiene la oferta de Peñarol arriba de la mesa y esperan una respuesta de Laxalt en las próximas horas.