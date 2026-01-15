Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

desde tiktok

Hijo de Lacalle Pou cuestionó la "decadencia" de Punta del Este

El hijo del exmandatario cuestionó los altos precios del balneario y la presencia de menores en fiestas; dijo que se va para La Paloma.

Lacalle Pou hijo y sus críticas a Punta del Este.

 Captura de pantalla
Por Fabián Tapia

Luis Alberto Lacalle Ponce de León, hijo del expresidente de Uruguay Luis Lacalle Pou (2020-2025), cuestionó aspectos de la vida en Punta del Este y consideró que el exclusivo balneario está en decadencia. “Este verano marcó lo que va a ser Punta del Este de ahora en más”, afirmó.

Estas expresiones están contenidas en un video que el joven, quien es futbolista, compartió en su cuenta personal de TikTok y que fuera consignado por la emisora fernandina FMGente.

Se refiere en el video a los días que pasó en Punta del Este durante este verano y explica por qué considera que está en “decadencia”.

Lacalle cuestiona fiestas

Cuestionó los precios de las fiestas y “la presencia excesiva de menores” en las mismas. Y aunque si bien aclaró que su crítica está dirigida únicamente a los costos de estos eventos, precisó que todo en el balneario es caro: “No voy a hablar de Punta del Este en general porque se supo siempre que es un lugar caro”.

Afirma que en el balneario “gastar de más es tendencia” y que la gente “va a mostrar que están ahí en lugar de disfrutar”. Igualmente, señaló que entiende la postura de las productoras de fiestas ante la suba de precios. “Si le compran a 100, lo van a hacer a 100… es algo que no va a cambiar”, expresó.

Presencia de menores

Sobre lo que calificó como una gran presencia de menores en fiestas para mayores de 18, apuntó al cierre de determinados locales bailables que funcionaban como “filtro” para el rango etario de entre 16 y 18 años como una de las principales causas de esta situación.

Concluye afirmando que "este verano marcó lo que va a ser Punta del Este de ahora en más”. Y sostuvo que la única alternativa es “adaptarse o ir a otro lugar”. Eso hizo él al pasar parte del verano en La Paloma.

Lacalle Pou Ponce de León es futbolista y se desempeñó hasta 2024 en el Club Social y Deportivo Cooper de la Segunda División Profesional. Ese año anunció que se tomaba un año sabático y colgó los botines.

