Falta con aviso: Lula no concurrirá a la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Se cambió lo acordado

Fuentes del Gobierno brasileño, citadas por la agencia española EFE, explicaron que, en un principio, se pactó que la firma del acuerdo comercial iba a ser un acto a nivel ministerial.

"Posteriormente, el Gobierno de Paraguay elevó el nivel, de ministerial a presidencial. Se cambió lo acordado", indicaron.

Destacaron, además, que Lula ha sido el gran gestor del acuerdo, y "el que más empeño puso en que saliera adelante".

No obstante, aclararon que "nada está descartado" ante la posibilidad de que el líder progresista brasileño cambie de opinión en el último momento. Hasta este jueves, Brasil estará representado por su canciller, Mauro Vieira.

Acuerdo largamente negociado

El acuerdo se negoció durante más de 25 años y su firma será posible gracias a que en los últimos días los países europeos consiguieron formar una mayoría favorable, a pesar de la oposición de Francia y otros miembros de la UE.

Brasil ejerció la presidencia pro tempore del Mercosur en el segundo semestre de 2025, y en ese período Lula lideró la recta final de las negociaciones y presionó para que el acuerdo se firmara en la cumbre del bloque sudamericano del pasado mes de diciembre en Foz de Iguazú (Brasil).

No obstante, las dudas de última hora de Italia impidieron la firma del acuerdo, que se postergó unas semanas y se alcanzó finalmente en enero, ya con Paraguay ejerciendo la presidencia pro tempore del bloque.

(En base a Sputnik)