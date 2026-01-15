"No es una falla": explican por qué quedó trancado el juego Torre de caída libre de Parque Rodó

“No fue una falla del juego, fue una falla de UTE por la llave utilizada”, señaló Lotito en declaraciones al informativo Subrayado. Según detalló, la intensidad del uso durante varias horas consecutivas, sumada al peso que soporta la atracción, provocó que la llave eléctrica instalada no diera abasto. Ante esa situación, fue necesario proceder a su reemplazo.

El responsable de los juegos del parque ratificó que la Torre de caída libre cuenta con todas las habilitaciones correspondientes y cumple con las normativas de seguridad vigentes. Además, aseguró que el juego quedará plenamente operativo una vez que UTE finalice los trabajos técnicos necesarios para corregir el inconveniente.

Inauguración

La atracción, de 27 metros de altura, fue inaugurada el mismo miércoles junto con otras novedades del parque, como el Gusano Loco renovado y el juego Final Sprint. Todas estas propuestas están habilitadas al público desde las 17 horas hasta la 1 de la madrugada, ampliando la oferta recreativa durante la temporada de verano.

En cuanto a los costos, cada una de las nuevas atracciones tiene un precio de $100 por boleto. Las atracciones tradicionales mantienen sus tarifas habituales y continúan con una promoción que ofrece seis boletos por $500, una opción que busca incentivar la concurrencia familiar.

Mientras tanto, el Parque Rodó continúa con un ambicioso proceso de renovación. Actualmente se encuentra en montaje una nueva montaña rusa, cuya inauguración está prevista para fines de enero o principios de febrero. A esto se suma la llegada de otros juegos como Spin, Saltamontes y Ufo, cuya apertura está anunciada para la próxima semana. Estas atracciones, provenientes de China e Italia, nunca antes habían estado disponibles en Uruguay, según informó la coordinación del parque.

Desde la administración subrayaron que la seguridad es un eje central de esta nueva etapa. Cada juego cuenta con cartelería visible que indica recomendaciones y requisitos, entre ellos la altura mínima exigida de 1,50 metros y otras pautas de uso destinadas a prevenir accidentes.

Lotito estimó que en una jornada de alta concurrencia el Parque Rodó recibe entre 6.000 y 7.000 personas, lo que refuerza la necesidad de mantener controles estrictos y un monitoreo constante de las instalaciones.

Tras el episodio, las autoridades insistieron en transmitir tranquilidad al público y remarcaron que la detención del juego respondió a una situación puntual, ajena al diseño y funcionamiento de la atracción. El objetivo, señalaron, es que la Torre de Caída Libre vuelva a operar con normalidad en el menor tiempo posible y continúe formando parte de la renovada propuesta de entretenimiento del tradicional parque montevideano.