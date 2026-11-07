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Reconocimiento

Mario Bergara le entregó a León XIV la llave de Montevideo en el Cabildo

El reconocimiento al pontífice se realizó después del acto en la plaza Independencia, para luego dirigirse a la Iglesia Matriz.

Mario Bergara entrega la llave de Montevideo al papa León XIV.

Mario Bergara entrega la llave de Montevideo al papa León XIV.
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de una jornada histórica para el país, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, hizo entrega este sábado de las llaves de la capital al papa León XIV durante una ceremonia realizada en el histórico Cabildo de Montevideo. El reconocimiento forma parte de las actividades oficiales preparadas con motivo de la visita del pontífice a Uruguay, la cual se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre.

El recorrido oficial del líder de la Iglesia Católica comenzó sobre las 16:30 horas, momento en que su avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Desde la terminal aérea, la comitiva papal inició su traslado hacia el centro de la capital uruguaya recorriendo la avenida de las Américas y Rafael Barradas, para luego tomar la senda sur de la Rambla de Montevideo y continuar la trayectoria a través de las calles Paraguay y la avenida 18 de Julio. A lo largo del trayecto, numeroso público se apostó sobre los márgenes de las avenidas para dar la bienvenida al visitante.

La actividad central de la tarde dio inicio en la Plaza Independencia con una ceremonia oficial de bienvenida. En ese marco, el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el papa León XIV ofrecieron discursos ante las autoridades presentes y la ciudadanía, luego de la interpretación del Himno Nacional Uruguayo a cargo de un elenco del Sodre.

Recibió las llaves de la ciudad

Al término del acto en la plaza, el pontífice se trasladó a pie desde el Palacio Estévez hasta la emblemática Puerta de la Ciudadela. En ese punto abordó el mini papamóvil para dirigirse hacia la peatonal Sarandí y acceder al Cabildo de Montevideo, donde lo esperaba el jerarca departamental para concretar la distinción formal de la ciudad.

Tras culminar la entrega de las llaves capitalinas en el edificio colonial, la agenda del pontífice continuó de acuerdo a lo previsto hacia la Iglesia Matriz (Catedral Metropolitana de Montevideo), donde León XIV encabeza una homilía y un encuentro litúrgico con la comunidad religiosa local.

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