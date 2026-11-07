En el marco de una jornada histórica para el país, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, hizo entrega este sábado de las llaves de la capital al papa León XIV durante una ceremonia realizada en el histórico Cabildo de Montevideo. El reconocimiento forma parte de las actividades oficiales preparadas con motivo de la visita del pontífice a Uruguay, la cual se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre.
Reconocimiento
Mario Bergara le entregó a León XIV la llave de Montevideo en el Cabildo
El reconocimiento al pontífice se realizó después del acto en la plaza Independencia, para luego dirigirse a la Iglesia Matriz.