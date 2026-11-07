Mario Bergara le entregó a León XIV la llave de Montevideo en el Cabildo

El recorrido oficial del líder de la Iglesia Católica comenzó sobre las 16:30 horas, momento en que su avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Desde la terminal aérea, la comitiva papal inició su traslado hacia el centro de la capital uruguaya recorriendo la avenida de las Américas y Rafael Barradas, para luego tomar la senda sur de la Rambla de Montevideo y continuar la trayectoria a través de las calles Paraguay y la avenida 18 de Julio. A lo largo del trayecto, numeroso público se apostó sobre los márgenes de las avenidas para dar la bienvenida al visitante.