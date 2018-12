Martínez no aceptará la vicepresidencia en caso de perder la interna del FA

El intendente de Montevideo y precandidato frenteamplista, Daniel Martínez, anunció en la gira que lleva adelante por el interior del país, que no aceptará ser candidato a vicepresidente, en caso de que pierda la elección interna del 30 de junio.

El jerarca dijo que cuando trabajó como portero en un cine le gustó más que su período en el Senado. “Si tengo que volvera a hacer ingeniería y a ser militante de base, no tengo ningún problema, No va con mi forma de ser, no lo disfruto. Sería en lo personal una carga y creo que hay otra gente que enriquecería mejor la fórmula”. aseguro Martínez.

El intendente de Montevideo ocupó una banca en el Senado por el Partido Socialista en el período pasado (2010-2015).

Durante su recorrida por Fray Bentos, Martínez habló de las preocupaciones que encuentró en la población del interior del país. “En general lo que uno ve es el tema del empleo y la calidad del empleo. Más al norte del país, encontré una fuerte preocupación por la seguridad”.

En ese sentido, Martínez destacó el efecto que tuvieron los operativos realizados por el Ministerio del Interior en coordinación con la Intendencia de Montevideo y las empresas públicas como UTE y OSE.