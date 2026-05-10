BROU extiende el plazo para acogerse a su programa de reestructuración de deudas

Requisitos para acceder al programa

El plan está dirigido exclusivamente a personas físicas que registren al menos una deuda con el BROU con un atraso superior a 360 días al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, los interesados deberán pertenecer a una de las siguientes categorías:

Empleados públicos o privados

Pensionistas

Pasivos

El banco también incluye en esta campaña aquellas deudas que, al inicio de la vigencia del programa, presenten un atraso mayor a 60 días.

Tipos de deudas comprendidas

La refinanciación alcanza a los siguientes productos financieros:

Préstamos al consumo sin garantía

Tarjetas de crédito, incluyendo aquellas que se encuentren inactivas y en mora

Beneficios ofrecidos por el BROU

El programa permite unificar las deudas en un único préstamo, con condiciones notablemente más favorables que las habituales. Entre los principales beneficios se destacan:

Eliminación de los intereses acumulados hasta la fecha de solicitud

Plazo de financiación a elección del cliente

50% de descuento sobre la tasa vigente para préstamos

20% de bonificación adicional en caso de cancelación total en un solo pago

Plazo final

La ventana de oportunidad se cerrará el 31 de mayo de 2026, sin que hasta el momento se haya anunciado una nueva extensión. Se recomienda a los interesados gestionar su adhesión dentro de ese plazo para acceder a las condiciones especiales.