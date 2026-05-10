La edición 2026 de la Maratón de Montevideo volvió a confirmar el crecimiento de la prueba como uno de los grandes eventos deportivos del calendario uruguayo. Miles de corredores participaron este domingo en las distancias de 10, 21 y 42 kilómetros, recorriendo la rambla, el Centro y distintos barrios de la capital en una jornada marcada por el buen clima para la competencia y una importante presencia internacional.
¿Sorpresa?
El atleta keniano Zaphaniah Kipyego ganó la Maratón de Montevideo en 2 horas 18 minutos
Los uruguayos Oscar Cáceres y Nicolás Espinosa finalizaron segundo y tercero respectivamente en la Maratón de Montevideo.