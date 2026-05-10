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Sociedad Maratón de Montevideo |

¿Sorpresa?

El atleta keniano Zaphaniah Kipyego ganó la Maratón de Montevideo en 2 horas 18 minutos

Los uruguayos Oscar Cáceres y Nicolás Espinosa finalizaron segundo y tercero respectivamente en la Maratón de Montevideo.

La edición 2026 de la Maratón de Montevideo volvió a confirmar el crecimiento de la prueba.

La edición 2026 de la Maratón de Montevideo volvió a confirmar el crecimiento de la prueba.
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Por Redacción Caras y Caretas

La edición 2026 de la Maratón de Montevideo volvió a confirmar el crecimiento de la prueba como uno de los grandes eventos deportivos del calendario uruguayo. Miles de corredores participaron este domingo en las distancias de 10, 21 y 42 kilómetros, recorriendo la rambla, el Centro y distintos barrios de la capital en una jornada marcada por el buen clima para la competencia y una importante presencia internacional.

En la prueba principal de 42 kilómetros, el triunfo fue para el atleta keniano Zaphaniah Kipyego Cheruiyot, quien completó el recorrido en 2 horas, 18 minutos y 46 segundos. El africano impuso su ritmo en la segunda mitad de la carrera y terminó consolidando una victoria clara en la tradicional competencia montevideana.

Uruguayos en el podio

Detrás del ganador finalizaron los uruguayos Oscar Cáceres, con un tiempo cercano a las 2 horas y 21 minutos, y Nicolás Espinosa, que completó el podio con un registro próximo a las 2 horas y 23 minutos.

La carrera comenzó a las 7:15 de la mañana con largada y llegada frente a la Intendencia de Montevideo. Los distintos circuitos atravesaron 25 barrios de la ciudad y transformaron nuevamente a Montevideo en un gran escenario deportivo al aire libre.

Según datos difundidos por la Intendencia, el 25% de los participantes llegó desde el exterior, lo que reafirma el perfil internacional que ha adquirido la competencia en los últimos años. Además, el 43% de los corredores fueron mujeres y el 77% de los inscriptos tenía más de 30 años, indicadores que muestran la consolidación del running como una actividad cada vez más diversa y extendida.

Más allá de los tiempos y los resultados, la jornada volvió a combinar deporte, turismo y participación ciudadana. Desde corredores de elite hasta aficionados que buscaban completar su primera carrera, la Maratón de Montevideo volvió a reunir historias de esfuerzo personal y superación en uno de los eventos atléticos más convocantes del país.

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