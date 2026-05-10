Caen miembros de la organización de Sebastián Marset en Bolivia

Un operativo ejecutado este domingo por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, y bajo dirección del Ministerio Público, derivó en la aprehensión de cuatro personas y el secuestro de armas, droga y dinero en inmediaciones de Jorochito, sobre la carretera La Guardia-La Angostura, en Santa Cruz. De acuerdo con información difundida por el viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, la intervención fue realizada tras un trabajo de inteligencia que identificó a una organización criminal vinculada a la estructura del narcotraficante Sebastián Marset.