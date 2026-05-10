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Sociedad Sebastián Marset |

Nuevo operativo

Caen miembros de la organización de Sebastián Marset en Bolivia

La fuerza antinarcóticos boliviana desarticuló una organización vinculada a Sebastián Marset, incautando armas y drogas.

Operativo antidroga desarticula núcleo armado vinculado a Marset en Santa Cruz.

Operativo antidroga desarticula núcleo armado vinculado a Marset en Santa Cruz.
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Por Redacción Caras y Caretas

Un operativo ejecutado este domingo por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, y bajo dirección del Ministerio Público, derivó en la aprehensión de cuatro personas y el secuestro de armas, droga y dinero en inmediaciones de Jorochito, sobre la carretera La Guardia-La Angostura, en Santa Cruz. De acuerdo con información difundida por el viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, la intervención fue realizada tras un trabajo de inteligencia que identificó a una organización criminal vinculada a la estructura del narcotraficante Sebastián Marset.

"La intervención se realizó a partir de información procesada de inteligencia sobre una organización criminal vinculada a la estructura de Sebastián Marset. En el lugar fueron aprehendidas cuatro personas: dos ciudadanos brasileños y dos ciudadanos bolivianos", indicó en sus redes sociales el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

Cómplices de Sebastián Marset

En el operativo fueron aprehendidos dos ciudadanos brasileños y dos bolivianos. Durante el allanamiento, los efectivos encontraron armas de fuego largas y cortas, cargadores, teléfonos celulares, indumentaria policial, dinero aún no cuantificado y sustancias controladas.

Asimismo, se hallaron caletas ocultas con turriles que contenían armas y droga, según el reporte preliminar de las autoridades.

“No era una quinta cualquiera. Era un punto con logística, armamento, ocultamiento y capacidad operativa”, señaló Justiniano mediante sus redes sociales.

La autoridad agregó que “cuando se entra a la estructura, se empieza a ver el verdadero tamaño del delito”, en referencia a las investigaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

La FELCN informó que la cuantificación de la droga y del dinero secuestrado será dada a conocer conforme avance el proceso investigativo.

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