Entre los firmantes figuran cuatro premios Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Esther Duflo y Daron Acemoglu. También están Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Mariana Mazzucato, Lucas Chancel y Jayati Ghosh, copresidenta de ICRICT, además de filósofos como Nancy Fraser, Axel Honneth y Étienne Balibar y la periodista Naomi Klein. La lista publicada en el sitio llegó a 178 nombres, e incluye al expresidente chileno Gabriel Boric, que habló en el cierre de la cumbre, y a dos herederas de grandes fortunas que reclaman pagar más impuestos, Abigail Disney y Marlene Engelhorn.

El diagnóstico se apoya en una comparación. En 1987, el 0,0001% más rico del planeta, unos 1.500 hogares, tenía un patrimonio equivalente al 3% del PIB mundial. En 2026, unos 3.000 hogares reúnen el 17%. Según el texto, esa riqueza consiste sobre todo en paquetes accionarios que dan control sobre las mayores empresas del mundo, y de ahí se derivan tres formas de poder. La primera es decidir el rumbo de multinacionales cuyas elecciones afectan a todos, con el desarrollo de la inteligencia artificial como ejemplo. La segunda es influir en el debate público mediante la compra de diarios, canales y redes sociales. La tercera es incidir en las políticas públicas a través del financiamiento de campañas y candidatos. El manifiesto menciona la compra de Twitter por Elon Musk, las rebajas de impuestos en Estados Unidos bajo Donald Trump y la expansión de los centros de datos.

Las propuestas son tres. La primera es un impuesto mínimo a los ultrarricos, acompañado de la recuperación de impuestos no pagados en el pasado. La segunda es reforzar la independencia de los medios y la protección de los periodistas frente a la injerencia y la censura. La tercera es un nuevo régimen de propiedad, internacional y no privado, para las empresas de inteligencia artificial. El resumen publicado en la web no fija tasas ni explica cómo se instrumentaría este último punto. Público indicó que el manifiesto desarrolla un impuesto de 2% anual sobre los patrimonios de más de 100 millones de euros, y que Zucman agrega un gravamen excepcional para verificar que esos contribuyentes hayan pagado lo que correspondía en los últimos quince años.

La idea tiene recorrido. Zucman trabaja desde hace más de una década en el diseño de impuestos a los grandes patrimonios y en 2024 elaboró para la presidencia brasileña del G20 una propuesta de tributo mínimo global a los milmillonarios. En Francia, la llamada “tasa Zucman” fue rechazada por el Senado en 2025. A comienzos de este mes los votantes de California también rechazaron un impuesto a los milmillonarios que el economista apoyaba. El manifiesto amplía esa agenda, que hasta ahora era fiscal, a los medios y a la tecnología, y busca darle una organización internacional.

El momento del lanzamiento tiene lectura política. En Francia se discute el presupuesto de 2027 y faltan pocos meses para la elección presidencial. En España, Pedro Sánchez anunció dos días después de la cumbre un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros, el mismo umbral que maneja Zucman, a menos de una semana de las elecciones generales. El economista dijo a la agencia EFE que espera que Sánchez, si es reelecto, encabece una coalición internacional a favor de ese tributo y lo aplique en su país. Aclaró que la propuesta no apunta a aumentar la carga general sino la de ese grupo.

Las objeciones son conocidas y aparecieron en los debates previos. El economista François Geerolf, del centro de estudios francés OFCE, sostiene que los grandes patrimonios pueden eludir un impuesto de este tipo mediante sociedades holding, que sería preferible cerrar esa vía y que la versión francesa recaudaría entre 2.000 y 6.000 millones de euros al año, lejos de los 20.000 millones estimados por sus promotores. En California, la oficina del gobernador Gavin Newsom argumentó que un tributo aplicado por una sola jurisdicción alienta la salida de capitales y de empleo. Los autores del manifiesto responden a ese punto con la escala. Proponen un mínimo coordinado entre países para que cambiar de residencia no alcance para evitarlo.

Por ahora el manifiesto es una declaración abierta a adhesiones, sin calendario ni organización formal anunciados. Su alcance dependerá de que algún gobierno lo convierta en política y de que otros lo acompañen. Para América Latina, donde la tributación de los grandes patrimonios está en discusión en varios países, el texto aporta un respaldo académico de primer nivel y una cifra de referencia.