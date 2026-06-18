Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundial | Qatar |

A IMPARTIR JUSTICIA

México se mide ante Corea del Sur con el debut de Gustavo Tejera en un Mundial

El encuentro entre mexicanos y coreanos será a las 22:00 horas en Guadalajara. Previamente, desde las 19:00, Canadá recibe a Qatar en Vancouver.

Gustavo Tejera debuta en el Mundial en el choque de México y Corea del Sur.

Gustavo Tejera debuta en el Mundial en el choque de México y Corea del Sur.

 Enzo Santos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Desde las 19:00 horas, Canadá recibirá en el BC Place de Vancouver a la selección de Qatar, encuentro que será arbitrado por Cristian Garay de Chile. Ambas selecciones igualaron en su debut y necesitan sumar para soñar con su continuidad en el torneo.

Finalmente, desde las 22:00 horas habrá un gran partido. México enfrentará a Corea del Sur en el Estadio AKRON de Guadalajara. El árbitro del partido será Gustavo Tejera, quien estará acompañado por Carlos Barreiro y Nicolas Taran, mientras que los colombianos Andres Rojas y Alexander Guzman serán 4to y 5to árbitro. En el VAR también habrá presencia uruguaya, la cuál estará encabezada por Leodan Gonzalez y Antonio Garcia.

Temas

Te puede interesar