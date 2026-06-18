México se mide ante Corea del Sur con el debut de Gustavo Tejera en un Mundial

Con el debut absoluto de Gustavo Tejera como árbitro principal en un Mundial, dos encuentros complementarán la actividad de este jueves por la fase de grupos del Mundial. Esto se suma al empate entre Sudáfrica y República Checa y a la victoria de Suiza ante Bosnia y Herzegovina.
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Desde las 19:00 horas, Canadá recibirá en el BC Place de Vancouver a la selección de Qatar, encuentro que será arbitrado por Cristian Garay de Chile. Ambas selecciones igualaron en su debut y necesitan sumar para soñar con su continuidad en el torneo.
Finalmente, desde las 22:00 horas habrá un gran partido. México enfrentará a Corea del Sur en el Estadio AKRON de Guadalajara. El árbitro del partido será Gustavo Tejera, quien estará acompañado por Carlos Barreiro y Nicolas Taran, mientras que los colombianos Andres Rojas y Alexander Guzman serán 4to y 5to árbitro. En el VAR también habrá presencia uruguaya, la cuál estará encabezada por Leodan Gonzalez y Antonio Garcia.