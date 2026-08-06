Millares protestaron en Buenos Aires contra la ley de entrega de tierras

Óptica de profesión, la mujer contó que sigue trabajando para poder pagar el alquiler.

"Soy una señora grande (mayor) que podría estar sentada tomando un café con mi amiga, pero tengo que laburar, si no me van a echar en caso de que salga la ley", refirió en atención a uno de los capítulos del proyecto que habilita los desalojos inmediatos en caso de mora en el pago.

Según expuso, "todo está hecho para que vengan lo de arriba y se lleven todo".

Milei y la crueldad

"Yo soy una de los 160 damnificados que salimos sorteados para comprar un departamento en el predio Sagol, en el municipio de Avellaneda (al sur de la provincia de Buenos Aires), hasta que llegó este Gobierno y entregó las propiedades a las Fuerzas de Seguridad como un premio por cómo golpean a jubilados en cualquier marcha", relató.

Tras afirmar que el Gobierno de Javier Milei aplica como política de Estado "la crueldad en su máxima expresión", Silvia destacó la tranquilidad de la convocatoria y observó que no había policía. "Se pudre todo justo cuando aparece", observó.

Represión policial

Como si lo hubiera intuido, poco después intervino la Policía Federal para dispersar a los manifestantes, lo que generó enfrentamientos y llevó a los agentes a recurrir al camión hidrante y a utilizar balas de gomas y gases lacrimógenos, mientras algunos individuos arrojaban piedras contra los uniformados.

La plaza frente al Congreso quedó casi vacía, cuando poco antes dos amigas de 23 años habían decidido quedarse hasta que se realizara la votación en el Senado.

#AHORA | Se registran disturbios entre la policía y manifestantes frente al Congreso en Buenos Aires, Argentina, durante la marcha contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se debatía en el Senado bajo un amplio operativo de seguridad. pic.twitter.com/6fyPCZ6QFJ — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) August 6, 2026

"No tenemos bandera política partidaria, somos autoconvocadas, pero creemos igual que es importante venir a hacer presencia, hacer presión, hacerle entender al Congreso que el contenido de la ley es nocivo", indicó Agustina, una estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA) que ejerce de bailarina.

Antes de que aparecieran las Fuerzas de Seguridad y el grueso de manifestantes se retirara, la joven manifestó su estupor por el hecho de que el Gobierno "quiera ser colonia de EEUU".

"Entendemos que estamos en una crisis extranjera, pero vender tierras a extranjeros no es la solución", señaló en referencia a un capítulo del proyecto de ley que fue retirado en la víspera por el oficialismo y que proponía subir del 15 al 25 por ciento el cupo para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Cuando todavía transcurría con normalidad la marcha, otro manifestante, llamado Alejo, cuestionó "todo el conjunto de iniciativas que está en discusión hoy, y que son contra el pueblo argentino".

"Estaba lo de la venta de tierras a extranjeros; sacaron el capítulo pero su intención es colocarlo de vuelta, y también quieren eliminar la protección de las tierras en caso de incendio", observó este argentino, que forma parte del Movimiento de Derecho al Futuro (MDF) que encabeza el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Con años de trabajo comunitario a sus espaldas, Alejo aseguró que "todas las propuestas del Poder Ejecutivo suponen una quita de derechos".

"Lo que hacen es presentar el proyecto de ley definitivo minutos antes de que empiece la sesión, en una manera de confundir a al gente, al igual que con sus declaraciones, que se contradicen. Ya estamos hartos, por eso decidimos estar hoy acá, porque el Gobierno no puede seguir haciendo esto", contó.

Por su experiencia con su quehacer diario a través de un grupo llamado Defensoría de Laburantes, Alejo tiene contacto estrecho con vendedores ambulantes, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. "La gente está cada vez peor, no hay plata ni trabajo", aseguró. Milei es responsable de los proyectos de ley y el manejo de la economía".

Qué dice el proyecto de ley

La iniciativa del Gobierno propone cambios a la Ley de Expropiaciones para limitar el concepto de "utilidad pública" y para habilitar que cualquier persona que invoque un derecho o un interés legítimo sobre una propiedad pueda reclamar la restitución inmediata si el primer juez interviniente considera verosímil el planteo.

En caso de propiedades ocupadas o que estén habitadas por tenedores precarios, el proyecto contempla que la justicia ordene la devolución del inmueble dentro de las 72 horas si así lo solicita el dueño.

El texto del oficialismo autoriza los desalojos exprés en cuanto los inquilinos adeuden el pago de sus contratos, pues el propietario deberá notificarlos mediante carta documento, y pasados diez días corridos, puede solicitar su desalojo en un plazo de diez días hábiles.

El borrador de la norma garantiza 20 días para encontrar una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.

El proyecto también plantea reformar la Ley del Manejo del Fuego para eliminar la veda que impide comercializar por 30 años superficies de zonas agropecuarias que hayan sido incendiados.

El oficialismo goza de una posición más holgada en el Congreso tras el recambio legislativo del 10 de diciembre, a raíz de las elecciones parlamentarias de octubre, al consolidarse como la primera fuerza en la Cámara de Diputados y una de las más numerosas en el Senado, junto al Partido Justicialista (peronismo).

(Sputnik)