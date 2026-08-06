Constanza Moreira: "La política internacional define hoy el rumbo de Uruguay y de la región"

La legisladora sostuvo que parte de la oposición uruguaya “reproduce discursos, gestos y estrategias” que identifica con ese fenómeno global. A su juicio, existe “un proceso de imitación de experiencias políticas que han adquirido protagonismo en distintos países y que promueven una lógica de mayor confrontación política y de cuestionamiento de las instituciones tradicionales”.

Uno de los ejemplos mencionados fue el reciente viaje de legisladores de la oposición a Israel. Según Moreira, ese episodio debe interpretarse como una señal política que trasciende el vínculo bilateral y expresa un alineamiento con la estrategia internacional impulsada por Estados Unidos. En ese sentido, advirtió que esa orientación puede afectar la integración regional y debilitar espacios como el Mercosur.

La senadora vinculó además la situación regional con la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. Consideró que América Latina volvió a ocupar un lugar estratégico para Washington y sostuvo que las tensiones comerciales, diplomáticas y políticas forman parte de una competencia global de mayor alcance.

En esa línea expresó su respaldo al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva frente a las presiones que, según afirmó, recibe su gobierno desde sectores alineados con Trump y Milei. Para Moreira, lo que ocurre con Brasil “representa un desafío para la soberanía regional y para el proceso de integración latinoamericana”.

China y las transformaciones

Durante la entrevista también sostuvo que China constituye hoy “uno de los principales factores de transformación del sistema internacional”. Señaló que el desarrollo científico, tecnológico e industrial alcanzado por ese país modificó el equilibrio global y desafía el predominio que durante décadas ejercieron Estados Unidos y Europa.

A su entender, mientras China “consolida un modelo propio de desarrollo, Europa atraviesa un período de pérdida de influencia y las instituciones internacionales surgidas tras la Segunda Guerra Mundial enfrentan crecientes dificultades para preservar los consensos que les dieron origen”.

Moreira también se refirió a la situación de Gaza y afirmó que la ofensiva israelí modificó la percepción internacional sobre Israel. Señaló que las imágenes del conflicto y la circulación de información a través de las nuevas plataformas transformaron la opinión pública en numerosos países, especialmente en América Latina.

Política y Uruguay

En ese marco sostuvo que la política internacional "está más al desnudo que nunca" y que los acontecimientos externos tienen una incidencia directa sobre la política doméstica, incluso en países pequeños como Uruguay.

El segundo eje de la entrevista estuvo centrado en cómo ese escenario internacional repercute en el gobierno uruguayo y en el Frente Amplio.

Moreira consideró que la administración encabezada por el presidente Yamandú Orsi procura mantener una estrategia de bajo perfil en política exterior con el objetivo de preservar márgenes de maniobra frente a un contexto internacional complejo. Definió esa actitud como un intento de "pasar por debajo del radar", una conducta que, a su juicio, suele caracterizar a los países pequeños cuando enfrentan disputas entre grandes potencias.

Sin embargo, rechazó que esa estrategia pueda interpretarse como un alineamiento con Estados Unidos. Afirmó que el actual gobierno mantiene diferencias sustanciales con la política exterior desarrollada durante la administración de Luis Lacalle Pou y sostuvo que Uruguay continúa ubicado dentro del campo de los gobiernos progresistas de la región.

Discrepancias en el Frente Amplio

La senadora reconoció que existen discrepancias dentro del Frente Amplio respecto de algunas decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo, particularmente en asuntos vinculados con Palestina, Israel y la política migratoria. No obstante, consideró que esas diferencias forman parte del funcionamiento habitual de una fuerza política con diversidad de opiniones.

En ese sentido destacó el papel de la estructura orgánica del Frente Amplio, de las bases militantes y del Pit-Cnt como ámbitos desde los cuales se expresan cuestionamientos y se impulsan correcciones de rumbo cuando consideran que determinadas decisiones del gobierno generan preocupación.

Para Moreira, esa dinámica fortalece al oficialismo porque permite canalizar los debates sin romper la unidad política. "La fuerza política tiene que recoger el ánimo de la gente y marcar discrepancias cuando corresponde", sostuvo durante la entrevista.

Riesgo de desmovilización

La legisladora advirtió además sobre el riesgo de que las diferencias internas generen desmovilización o alejamiento de la militancia. Por ese motivo defendió la necesidad de preservar la unidad de la izquierda y sostuvo que el principal desafío consiste en mantener la participación política en un contexto internacional que definió como especialmente complejo.

Finalmente, Moreira señaló que Uruguay conserva características propias que lo diferencian de otros procesos políticos de la región. Describió al país como una sociedad que aún mantiene prácticas políticas e institucionales más estables que las observadas en otros lugares y consideró que esa fortaleza puede convertirse en una ventaja para enfrentar una etapa internacional marcada por la incertidumbre, la polarización y las disputas entre las principales potencias.