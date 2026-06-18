Suiza goleó a Bosnia y Herzegovina para dar un importante paso en la clasificación

En un encuentro que se destrabó en los minutos finales, Suiza consiguió tres puntos fundamentales en su sueño de estar en las fases finales del Mundial. El elenco rojiblanco derrotó por 4 a 1 a Bosnia y Herzegovina que quedó al borde de la eliminación.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Luego de una primera parte con muy pocas acciones claras, el partido tuvo que esperar hasta el minuto 74 luego de que la pelota le quedara en el punto penal a Manzambi que sacó una volea fantástica para poner el primero para Suiza.
Unos minutos más tarde, el elenco bosnio se quedó con diez hombres por la expulsión de Muharemovic y por si fuera poco, al minuto 84, Embolo pivoteo a la perfección, habilitó a Vargas quien cruzó la pelota para marcar el segundo gol. Por si fuera poco, al minuto 90 tras una gran jugada colectiva, nuevamente Manzambi marcó para poner tres goles de diferencia.
Al encuentro le iban a quedar dos alegrías más en los tiempos de descuentos. Primero apareció Mahmic para descontar a favor del elenco bosnio, pero en la última pelota del partido, el árbitro marcó penal a favor de Suiza que Xhaka se encargó de cambiar por gol.
Suiza
Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer; Dan Ndoye, Breel Embolo, Fabián Rieder.
DT: Muray Yakin
Bosnia y Herzegovina
Nikola Vasilj; Amar Dedic, Anel Ahmedhodzic, Nikola Katic, Sead Kolasinac; Amar Memic, Benjamin Tahirovic, Ivan Sunjic,Kerim Alajbegovi; Edin Dzeko, Ermedin Demirovic.
DT: Sergej Barbarez