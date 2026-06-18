Suiza goleó a Bosnia y Herzegovina para dar un importante paso en la clasificación

Unos minutos más tarde, el elenco bosnio se quedó con diez hombres por la expulsión de Muharemovic y por si fuera poco, al minuto 84, Embolo pivoteo a la perfección, habilitó a Vargas quien cruzó la pelota para marcar el segundo gol. Por si fuera poco, al minuto 90 tras una gran jugada colectiva, nuevamente Manzambi marcó para poner tres goles de diferencia.