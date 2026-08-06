Bombazo en el Carnaval: Agarrate Catalina se prepara para dar prueba de admisión

La historia de Agarrate Catalina

La murga de los hermanos Cardozo trascendió fronteras en sus 25 años de historia, volviéndose un conjunto muy importante, además de en nuestro país, en Argentina. Además, la murga llegó a actuar en China y grandes giras alrededor del mundo.

Agarrate Catalina, fundada en 2001, debutó en el Concurso Oficial del Carnaval 2003, luego de ser parte del Encuentro de Murga Joven. Entre el año 2003 y el 2008, la murga participó de manera ininterrumpida en dónde logró tres primeros premios (2005, 2006 y 2008).

Volvió a participar en los años 2010, 2011 (obtuvo el primer premio) y 2012, año en la que decidió hacer un nuevo freno hasta el año 2019. Es importante recordar que en el 2015 dio prueba de admisión pero no la pasó, sin embargo, su espectáculo “Un día de Julio”, los llevó a muchas partes del mundo.

La última etapa de Agarrate Catalina fue entre 2019 y 2022, tres carnavales muy importantes para la murga. Obtuvo el primer lugar en 2020 y fue subcampeón los otros dos años (en 2021 no hubo Carnaval por la pandemia).

En total, Agarrate Catalina tiene en su haber cinco primeros premios del Concurso Oficial del Carnaval y dos subcampeonatos. Para este 2027, la murga volverá para seguir ampliando su palmarés en una categoría que tiene presencia de conjuntos históricos.