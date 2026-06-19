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México venció a Corea del Sur y aseguró su clasificación como líder

El equipo de Javier Aguirre aseguró su continuidad en el Mundial al llegar a seis puntos, asegurando el primer lugar del grupo.

México venció a Corea del Sur y es el primer clasificado

México venció a Corea del Sur y es el primer clasificado

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Con la presencia de Gustavo Tejera y una terna uruguaya que incluyó a Leodán González en el VAR, se cerró la segunda fecha del grupo A del Mundial. México derrotó por la mínima a Corea del Sur y se aseguró el primer lugar del torneo.

El encuentro estuvo lejos de ser lo atractivo que se esperaba en la previa, con dos equipos que habían dejado una buena imagen en su primera presentación. Particularmente la primera parte fue muy táctica, de mucho estudio y con casi nulas situaciones de peligro.

Para la segunda mitad, un insólito error del golero iba a cambiar el trámite del encuentro. Una pelota aérea bajó bien el meta surcoreano pero al caer chocó contra un compañero, el balón se le cayó de sus manos por lo que le quedó a Romo quien sin mayores problemas puso el primer gol del encuentro.

De ahí en más y pese al poco juego colectivo que mostró el elenco asiático, lograron empujar a México contra su arco. La más clara iba a llegar en el minuto noventa cuando un cabezazo en el área chica obligó al golero azteca a meter dos atajadas formidables para mantener el triunfo.

Con la victoria, México llegó a seis puntos y se aseguró el primer lugar del grupo ya que el único que puede igualarlo en puntaje es Corea del Sur pero el sistema de desempate (partido entre ellos) favorece al elenco azteca.

En la última fecha México se enfrentará ante República Checa mientras que Corea del Sur se medirá ante la selección de Sudáfrica.

México

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Édson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo (71’ Orbelín Pineda), Erik Lira, Brian Gutiérrez (71’ Obed Vargas); Roberto Alvarado (80’ Israel Reyes), Raúl Jiménez (80’ Santiago Giménez), Julián Quiñones (84’ César Huerta).

DT: Javier Aguirre.

Corea del Sur

Kim Seung-gyu; Han-Beom Lee, Kim Min-jae, Gi-Hyuk; Lee Young-woo Seol (71’ Ji-sung Eom), Hwang In-beom, Seung Ho Paik (77’ Cho Gue-Sung), Kim Moon-hwan (71’ Hyun-jun Yang); Kang-in Lee, Jae-sung Lee (57’ Hwang Hee-Chan); Son Heung-min (57’ Oh Hyeon-Gyu).

DT: Myung-bo Hong.

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