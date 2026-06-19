México venció a Corea del Sur y aseguró su clasificación como líder

De ahí en más y pese al poco juego colectivo que mostró el elenco asiático, lograron empujar a México contra su arco. La más clara iba a llegar en el minuto noventa cuando un cabezazo en el área chica obligó al golero azteca a meter dos atajadas formidables para mantener el triunfo.

Con la victoria, México llegó a seis puntos y se aseguró el primer lugar del grupo ya que el único que puede igualarlo en puntaje es Corea del Sur pero el sistema de desempate (partido entre ellos) favorece al elenco azteca.

En la última fecha México se enfrentará ante República Checa mientras que Corea del Sur se medirá ante la selección de Sudáfrica.

México

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Édson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo (71’ Orbelín Pineda), Erik Lira, Brian Gutiérrez (71’ Obed Vargas); Roberto Alvarado (80’ Israel Reyes), Raúl Jiménez (80’ Santiago Giménez), Julián Quiñones (84’ César Huerta).

DT: Javier Aguirre.

Corea del Sur

Kim Seung-gyu; Han-Beom Lee, Kim Min-jae, Gi-Hyuk; Lee Young-woo Seol (71’ Ji-sung Eom), Hwang In-beom, Seung Ho Paik (77’ Cho Gue-Sung), Kim Moon-hwan (71’ Hyun-jun Yang); Kang-in Lee, Jae-sung Lee (57’ Hwang Hee-Chan); Son Heung-min (57’ Oh Hyeon-Gyu).

DT: Myung-bo Hong.