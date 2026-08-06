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Política

para el lunes

Gobierno autorizó uso de la cadena de radio y tv al Partido Nacional por su aniversario

El Gobierno fundamentó su autorización en el artículo 43 de la Ley de Medios luego que la cadena fuera solicitada por el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado.

El Partido Nacional cumple 190 años.

El Partido Nacional cumple 190 años.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, autorizó al Partido Nacional el uso de la cadena nacional de radio y televisión para dar un mensaje a la ciudadanía con motivo de los 190 años de vida de esa colectividad política. La cadena nacional se emitirá el próximo lunes 10 de agosto.

La resolución fue firmada por el mandatario junto a la ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona, respondiendo a una solicitud del presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. La autorización se realiza en base a lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley de Medios N° 20.383, de 16 de octubre de 2024.

Mediante esta resolución, los canales de televisión y las emisoras de radio deberá conectarse de manera obligatoria a la cadena.

El Partido Nacional, originalmente Partido Blanco, fue fundado por Manuel Oribe, en 1836, bajo la consigna de “Defensores de las Leyes”.

Celebraciones del Partido Nacional

Las principales celebraciones darán comienzo el sábado con caravanas que partirán desde distintos puntos de Montevideo hacia la Plaza Matriz. A las 12:00 horas dará inicio el acto central.

Durante el acto harán uso de la palabra el presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y el expresidente Luis Lacalle Pou.

La jornada continuará con una representación histórica desde los balcones de la Casa del Partido y culminará con un cierre artístico.

El lunes 10 las actividades comenzarán a las 9:30 horas con una misa presidida por el cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo, en la Iglesia San Agustín (Domingo Ereño 2465, frente al Hospital Pasteur).

A las 10:45 horas se realizará la Sesión Solemne y Abierta del Honorable Directorio en la Casa del Partido.

A las 13:00 horas tendrá lugar la presentación oficial del sello conmemorativo por los 190 años del Partido Nacional, junto a las autoridades del Correo Uruguayo, en la Sala de los Presidentes de la Casa del Partido.

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