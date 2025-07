Militantes colorados inician campaña para dejar de comparecer bajo el lema Coalición Republicana

Sostienen la "necesidad de que el Partido Colorado preserve y ejerza su plena autonomía política y electoral a nivel nacional y departamental". Indican que "subordinarse a otras fuerzas o estrategias implica entregar a manos ajenas la soberanía colorada".

En relación con la comparecencia electoral, rechazan "toda fórmula electoral que implique comparecer bajo otro lema que no sea el del Partido Colorado". Argumentan que "renunciar a nuestro lema es perder nuestra voz, nuestra historia y la posibilidad de ofrecer una alternativa auténtica" , y que "no se trata solo de competir: se trata de existir".

Manifiestan un "rechazo frontalmente todo intento de fusionismo, explícito o encubierto, con otros lemas partidarios". Consideran que esta estrategia "solo sirve a quienes buscan disolver al Partido Colorado y transformarlo en una fuerza subordinada a otra hegemonía". Afirman que "la unidad forzada no es fortaleza: es sumisión" y que "la fusión no amplía la democracia: la aplasta". Subrayan que "defender una coalición no puede justificar el sacrificio de la identidad colorada".

Hacen un llamado a la militancia para que esté "alerta, activa y organizada". Proponen la construcción de "alternativas dentro del Partido que combinen renovación, identidad y coraje".

Asimismo, denuncian lo que describen como una "ofensiva deliberada para desnaturalizar al Partido Colorado". Solicitan a dirigentes y convencionales que "asuman públicamente su posición". Indican que "no hay espacio para ambigüedades ni silencios funcionales".

Los "Colorados en defensa de la Autonomía Partidaria" están recolectando firmas de afiliados y simpatizantes para apoyar su postura. El 5 de julio, se llevó a cabo una reunión con referentes de distintas partes del país para coordinar estas acciones y "colocar este tema en el centro del debate político".

Comunicado completo: