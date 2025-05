La coalición republicana y lo que se puede venir

El futuro de la Coalición Republicana en las elecciones departamentales ha generado un intenso debate entre dirigentes nacionalistas y colorados. Muchos coinciden en la necesidad de modificar los criterios para futuras elecciones, con el objetivo de presentar una coalición más amplia a nivel nacional.

El expresidente Julio María Sanguinetti expresó su opinión sobre el futuro de la coalición, afirmando: "Esta es la última elección con este planteo electoral. Esto de que solo hay coalición en tres departamentos no va más". Sanguinetti abogó por una coalición que gobierne en las 19 intendencias, similar al espíritu de unidad de propósitos durante el período de Lacalle Pou. "Así como votamos hoy no vamos a votar más, o va a las 19 (intendencias) o no va a ir ninguna", declaró.