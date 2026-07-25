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Sociedad

Afinando el lápiz

Combustibles: fin de la tregua en Medio Oriente deja poco margen de maniobra al Ejecutivo

El precio del petróleo crudo subió y vuelve a poner presión sobre los combustibles para el mes de agosto.

Guerra en Medio Oriente vuelve a poner presión sobre los combustibles.

Guerra en Medio Oriente vuelve a poner presión sobre los combustibles.

 Gaston Britos Agencia Foco
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La tregua en la guerra de Medio Oriente duró poco, la guerra está vigente de nuevo y la incertidumbre volvió a impactar en los precios internacionales del petróleo. También en las últimas semanas, los precios de los refinados en el Golfo de México, en EE. UU. —referencia para Uruguay— registraron una tendencia al alza.

Esa mala noticia volverá a estar sobre la mesa en los próximos días, cuando el Poder Ejecutivo tenga que hacer las cuentas para definir las tarifas de los combustibles que regirán en agosto.

El precio del petróleo crudo subió y volvió a tocar los US$ 100 por barril, alcanzando su nivel más alto desde principios de junio ante la creciente preocupación por interrupciones en el suministro global.

Precios locales

En julio, la nafta Súper 95 bajó 5% y se vendió a $ 88,67. La tarifa estuvo levemente por debajo del precio de venta al público de referencia —que incluye PPI ex planta, los impuestos, el factor de ajuste y otros componentes, como fletes y bonificaciones— calculado por Ursea, que fue de $ 90,59.

Por su parte, el gasoil 50S también se abarató 5% y se comercializó a $ 58,68 por litro. Ese producto se ubicó $ 8 por debajo de la referencia calculada por la Ursea para surtidor.

Cabe recordar que, tras los fuertes picos del semestre —donde el Brent pasó de US$ 70 en febrero a superar los US$ 110 en marzo—, el gobierno debió implementar tarifas por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI) para mitigar el impacto local. Como resultado de ese esquema, entre abril y junio Ancap resignó ingresos por 80 millones de dólres.

Bajó este viernes

El mercado experimentó una corrección el viernes: el crudo cayó un 5% hasta unos US$ 88 por barril ante gestiones diplomáticas de Pakistán y China para acercar a EEUU e Irán. Pese a este respiro, la semana cerró con un incremento acumulado del 7%, marcada por la 13ª noche consecutiva de ataques estadounidenses en infraestructura iraní y las advertencias de Trump.

Si bien el impacto está lejos de los peores momentos del año, cuando el crudo superó los US$ 110, la nueva escalada vuelve a encender las alarmas sobre los costos y marca un nuevo desafío para el margen de maniobra del Ejecutivo de cara a agosto.

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