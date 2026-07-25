Combustibles: fin de la tregua en Medio Oriente deja poco margen de maniobra al Ejecutivo

Precios locales

En julio, la nafta Súper 95 bajó 5% y se vendió a $ 88,67. La tarifa estuvo levemente por debajo del precio de venta al público de referencia —que incluye PPI ex planta, los impuestos, el factor de ajuste y otros componentes, como fletes y bonificaciones— calculado por Ursea, que fue de $ 90,59.

Por su parte, el gasoil 50S también se abarató 5% y se comercializó a $ 58,68 por litro. Ese producto se ubicó $ 8 por debajo de la referencia calculada por la Ursea para surtidor.

Cabe recordar que, tras los fuertes picos del semestre —donde el Brent pasó de US$ 70 en febrero a superar los US$ 110 en marzo—, el gobierno debió implementar tarifas por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI) para mitigar el impacto local. Como resultado de ese esquema, entre abril y junio Ancap resignó ingresos por 80 millones de dólres.

Bajó este viernes

El mercado experimentó una corrección el viernes: el crudo cayó un 5% hasta unos US$ 88 por barril ante gestiones diplomáticas de Pakistán y China para acercar a EEUU e Irán. Pese a este respiro, la semana cerró con un incremento acumulado del 7%, marcada por la 13ª noche consecutiva de ataques estadounidenses en infraestructura iraní y las advertencias de Trump.

Si bien el impacto está lejos de los peores momentos del año, cuando el crudo superó los US$ 110, la nueva escalada vuelve a encender las alarmas sobre los costos y marca un nuevo desafío para el margen de maniobra del Ejecutivo de cara a agosto.